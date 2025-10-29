Aktualizacja: 29.10.2025 15:19 Publikacja: 29.10.2025 14:08
Foto: Adobe Stock
Takie łączenie postępowań o podział spadku i majątku wspólnego, gdy zmarli byli małżonkami to częste sytuacje. Naturalnie przedłużają one postępowanie spadkowe.
Dlatego w jednej ze spraw Sąd Okręgowy w Koninie zwrócił się do SN z pytaniem prawnym, czy sąd ma zawsze obowiązek sprawdzić, czy udziały zmarłych małżonków były równe, czy nie zostały nierozliczone jakieś wydatki między nimi.
Czytaj więcej
Sąd Najwyższy ma rozstrzygnąć, czy wniosek wierzyciela o stwierdzenie nabycia spadku po jego dłuż...
W tej sprawie najpierw zmarła matka i spadek po niej nabył mąż, syn i córka po 1/3 (według dziedziczenia ustawowego). Kilka miesięcy zmarł też mąż (ojciec) i spadek po nim nabył w całości syn na podstawie testamentu notarialnego. W efekcie jemu przypadło 5/6 udziału w spadku po rodzicach, a córce 1/6.
Córka wystąpiła o podział spadku. Zaproponowała, by brat otrzymał praktycznie cały spadek, w tym spółdzielcze własnościowe mieszkania z wyposażeniem, które od śmierci ojca stało puste, ale on nim zarządzał, a dla siebie zażądała spłaty. Tak też orzekł sąd rejonowy, zasądzając jej od brata 43 tys. zł, rozkładając ich spłatę na 18 miesięcznych rat.
Rozpatrując apelację wnioskodawczyni, która liczyła na większy spadek, Sąd Okręgowy w Koninie powziął wątpliwość, czy w takiej sytuacji nie powinno zostać przeprowadzone uprzednie albo jednoczesne z tym działem spadku postępowanie o podział majątku wspólnego (zmarłych rodziców). Również wtedy, gdy nie ma śladów, aby między nieżyjącymi już małżonkami dochodziło do nakładów, wydatków oraz innych świadczeń z majątku wspólnego na majątek odrębny lub odwrotnie. Wtedy naturalnie wynik sprawy mógłby być inny, np., gdyby okazało się, że matka poczyniła nakład z osobistego majątku na wspólny.
Czytaj więcej
Jeśli spadkobiercy nie grozi rychła śmierć i mógłby sporządzić inny testament np. notarialny, to...
W uzasadnieniu pytania prawnego do SN sędzia Grzegorz Turlakiewicz wskazał, że uczestnicy tego postępowania nie kwestionowali ustaleń SR, że wszystkie składniki majątkowe wchodzące w skład spadku po ich rodzicach były objęte wspólnością małżeńską, która ustała na skutek śmierci matki. W orzecznictwie SN ugruntowany jest pogląd, że w wypadku, gdy w skład spadku wchodzi udział spadkodawcy w majątku objętym wspólnością małżeńską, to do dokonania działu spadku niezbędne jest uprzednie albo jednoczesne z podziałem spadku przeprowadzenie postępowania o podział majątku wspólnego. Chyba że zapadł wcześniej wyrok rozstrzygający o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz o żądaniu zwrotu wydatków i nakładów z majątku wspólnego na majątek odrębny małżonków lub odwrotnie. To stanowisko uzasadnia się tym, że dopóki nie zostanie przesądzone, jakie udziały mieli spadkodawcy w majątku wspólnym, dopóty nie jest możliwe ustalenie spadku.
Czytaj więcej
Darowizny dla potencjalnych spadkobierców wywołują konieczność rozliczeń przy dzieleniu spadku. A...
Z postępowania dowodowego w tej sprawie nie wynika jednak, aby czynione były nakłady czy wydatki z majątku wspólnego na majątek osobisty któregoś z małżonków, lub odwrotnie. Pojawia się zatem pytanie, czy w takiej sytuacji prowadzenie postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej (śmierci jednego z małżonków) nie byłoby przejawem nadmiernego formalizmu sądowego.
Sygnatura akt: III CZP 28/25
Prof. Bogudar Kordasiewicz, radca prawn
Pytanie do SN zmierza do wywołania zmiany ugruntowanego orzecznictwa. Wprawdzie jest jasne, że zazwyczaj udziały w majątku, powstające w wyniku śmierci jednego z małżonków są równe, zaś spadkobiercy nie mogą domagać się odmiennych ustaleń, jeśli z takim żądaniem nie wystąpił spadkodawca (art. 43 § 2 k.r.o.). Mimo to w orzecznictwie podkreśla się, że małżonkowie mogli czynić nakłady z majątków osobistych na majątek wspólny. Właśnie ta myśl jest źródłem zapatrywania, że najpierw należy przesądzić o składzie majątku spadkodawcy, a dopiero potem dzielić spadek. Tyle że z doświadczenia wiadomo, że tego rodzaju nakłady występują stosunkowo rzadko. Właśnie dlatego skłonienie zadanym pytaniem SN do refleksji nad dotychczasowym orzecznictwem, z punktu widzenia sprawności prowadzonych postępowań, jest tak fascynujące.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Takie łączenie postępowań o podział spadku i majątku wspólnego, gdy zmarli byli małżonkami to częste sytuacje. Naturalnie przedłużają one postępowanie spadkowe.
Dlatego w jednej ze spraw Sąd Okręgowy w Koninie zwrócił się do SN z pytaniem prawnym, czy sąd ma zawsze obowiązek sprawdzić, czy udziały zmarłych małżonków były równe, czy nie zostały nierozliczone jakieś wydatki między nimi.
Gdy naprawy wymagają konstrukcyjne elementy balkonów, związane z elewacją, lub podziemnego garażu, to remontem m...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Akcja Uczniowska otrzymuje sygnały ze szkół w całej Polsce o masowym odwoływaniu wycieczek. Powodem jest sposób...
Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że nie ma podstaw, aby dane mężczyzny, który przed laty spowodował wypadek,...
Ministerstwo Sprawiedliwości chce znieść obowiązującą od kwietnia 2018 roku zasadę, że sędzią może być tylko oso...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
Samo wydzielenie geodezyjne działki z nieruchomości, bez ustanowienia dla niej odrębnej księgi wieczystej, nie d...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas