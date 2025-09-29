Czy każda czynność przerywa bieg przedawnienia?

Gmina odwołała się, powołując się na art. 123 par. 1 pkt 1 kodeksu cywilnego, według którego bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń. Ale Sąd Rejonowy Kraków Pogórze (jako II instancja) powziął wątpliwości, z którymi zwrócił się do Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym:

„Czy złożenie przez wierzyciela wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym dłużniku przerywa bieg terminu przedawnienia roszczenia wierzyciela inicjującego to postępowanie?”

W uzasadnieniu pytania sędzia Marek Kamionka wskazał, że w orzecznictwie zarysowały się różne linie orzecznicze. Pierwsza, że wniosek o stwierdzenie nabycia spadku nie przerywa biegu terminu przedawnienia roszczenia, gdyż określenie czynności podjętej bezpośrednio w celu dochodzenia roszczenia oparte jest na założeniu jej obiektywnej skuteczności, a więc możliwości osiągnięcia zamierzonego celu. A ponieważ przedmiotem postępowania o stwierdzeniu nabycia spadku jest sukcesja generalna po zmarłym dłużniku, ochrona konkretnej wierzytelności, którą dysponuje wierzyciel, jest poza celem tego postępowania. Czynnością, która niewątpliwie przerywa bieg przedawnieniaroszczenia, jest zaś złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności złożonego nawet z wnioskiem o zawieszenie tego postępowania do czasu prawomocnego zakończenia postępowania co do nabycia spadku po zmarłym dłużniku. Nie ma jednak wątpliwości, że dochodzenie roszczeń od spadkobierców jest niemożliwe bez przedstawienia przez nich postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, o ile nie sporządzono notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia.

Bieg terminu przedawnienia powinien być przerwany

– W mojej ocenie należy przyjąć, że wniosek o stwierdzenie nabycia spadku przez spadkobierców dłużnika przerywa bieg przedawnienia. Wierzyciel nie ma bowiem innego środka, żeby dochodzić od spadkobierców swego roszczenia, a przeciwne stanowisko pozbawiłoby go tego prawa – uważa dr Jarosław Świeczkowski, komornik.

– Już sam wniosek powinien skutkować przerwaniem biegu przedawnienia, aby po zakończeniu postępowania spadkowego wierzyciel mógł prowadzić egzekucję. Prowadzenie egzekucji przeciwko spadkobiercom dłużnika jest zaś częste, zwłaszcza w przypadku większych długów – podsumowuje komornik.