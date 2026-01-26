Rzeczpospolita

Nieruchomości
Reklama

Rynek najmu mieszkań się uspokoił. Dobre wiadomości dla lokatorów

Oferta mieszkań na wynajem jest większa niż przed rokiem. Czynsze się ustabilizowały lub spadły – wynika z analiz portalu GetHome.pl.

Publikacja: 26.01.2026 10:35

W większości dużych miast podaż mieszkań jest wyraźnie większa niż rok wcześniej, a właściciele loka

W większości dużych miast podaż mieszkań jest wyraźnie większa niż rok wcześniej, a właściciele lokali muszą się dostosować do popytu

Foto: Adobe Stock

Aneta Gawrońska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak sezonowość wpływa na dostępność mieszkań do wynajęcia
  • W których miastach jest najwięcej ofert na rynku najmu
  • Jakie czynniki przyczyniły się do stabilizacji czynszów w 2025 roku
  • Jaki wpływ może mieć prawodawstwo na rynek najmu krótkoterminowego

Serwis GetHome.pl analizuje sytuację na rynku najmu mieszkań w grudniu i w całym 2025 r. Jak mówi Marek Wielgo, ekspert portalu, najsłabszym miesiącem pod względem dostępności lokali tradycyjnie okazał się grudzień. – To normalne ze względu na sezonowość na rynku najmu, że w końcówce roku oferta mieszkań gwałtownie się kurczy, a aktywność najemców stopniowo słabnie. Jednak zwykle już w lutym rynek zaczyna się ożywiać – zaznacza.

Czytaj więcej

Krótkoterminowy najem mieszkań może zostać zrównany z usługą hotelarską
Nieruchomości
Czy wynajem mieszkań na doby wciąż da zarobić

Właściciele mieszkań na wynajem spuszczają z tonu

GetHome.pl podaje, powołując się na dane przeszukiwarki nieruchomości Adradar, że w grudniu oferta mieszkań na wynajem skurczyła się we wszystkich metropoliach – od 10 proc. we Wrocławiu do 20 proc. w Łodzi. – Najmocniej grudniowe ograniczenie podaży było widoczne w Łodzi. Liczba mieszkań na wynajem spadła tam do ok. 2 tys. To o 17 proc. mniej niż przed rokiem – mówi Marek Wielgo. – To jedyna metropolia, w której oferta była zauważalnie mniejsza w ujęciu rocznym. Odmiennie wyglądała sytuacja w pozostałych dużych miastach. Grudzień przyniósł co prawda sezonowy spadek liczby ofert, ale jednocześnie wyraźny wzrost podaży w porównaniu z końcówką 2024 r. – podkreśla.

Foto: mat.prasowe

Reklama
Reklama

We Wrocławiu liczba mieszkań na wynajem była o ok. 15 proc. wyższa niż przed rokiem, wynosiła ok. 4,6 tys. lokali. Dwucyfrowy wzrost podaży odnotowano także w Katowicach, gdzie oferta zwiększyła się o 13 proc. do ok. 1,8 tys. mieszkań. Większy wybór niż przed rokiem mieli też najemcy w Krakowie (ok. 5,5 tys. mieszkań, wzrost o 8 proc.), Poznaniu (ok. 2,5 tys., wzrost o 4 proc.) i w Gdańsku (ok. 3,3 tys., wzrost o 3 proc.).

W Warszawie liczba mieszkań na wynajem praktycznie się nie zmieniła. W grudniu na najemców czekało ok. 12,5 tys. lokali.

Czytaj więcej

Uczestnicy debaty „Najemcy i rentierzy”. Od lewej: Anton Bubiel, Rentier.io i Sonar Home.pl, Hanna M
Nieruchomości
Kupić czy wynająć? Może kupić, żeby wynająć?

Marek Wielgo mówi o dwóch zjawiskach, które mogą być źródłem optymizmu dla potencjalnych najemców. – Po pierwsze, w grudniu w większości metropolii liczba ofert była wyraźnie wyższa niż 12 miesięcy wcześniej. Po drugie, wielu właścicieli wolało skorygować czynsze niż ryzykować kilkumiesięczny pustostan – podkreśla ekspert GetHome.pl. – Świadczy o tym fakt, że w 2025 r. spadła lub w najgorszym razie nie zmieniła się mediana czynszu, która jest bardziej zbliżona do typowej stawki niż średnia.

Czynsze za mieszkania już nie rosną

Marek Wielgo zauważa, że popyt na mieszkania w 2025 r. był słabszy, co ograniczało możliwości podnoszenia stawek przez właścicieli mieszkań. – Najlepiej widać to w Warszawie. Mediana czynszu w stolicy wyniosła w grudniu 4,2 tys. zł. Była wprawdzie taka sama jak miesiąc wcześniej, ale aż o 12 proc. niższa niż pod koniec 2024 r., kiedy to osiągnęła swój najwyższy poziom. – To wyraźny sygnał, że nawet na największym i najbardziej płynnym rynku najmu presja cenowa wyraźnie osłabła – komentuje.

Obniżkę mediany czynszu rok do roku (o 2 proc., do 2,1 tys. zł) odnotowano także w Łodzi. – Stało się tak mimo wyraźnego ograniczenia podaży mieszkań na wynajem, co pokazuje, że nawet mniejszy wybór nie wystarczył do podniesienia stawek – zauważa ekspert portalu GetHome.pl. W Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu mediana czynszu w grudniu utrzymała się na poziomie ok. 3 tys. zł, a w Poznaniu – ok. 2,6 tys. zł.

Reklama
Reklama

Foto: mat.prasowe

– Brak wzrostów w ujęciu rocznym w tak dużych i zróżnicowanych rynkach potwierdza, że 2025 r. był okresem wyraźnego wyhamowania dynamiki czynszów po wcześniejszych, gwałtownych podwyżkach – wyjaśnia Marek Wielgo.

Jednocześnie w części miast grudzień przyniósł wyraźne zmiany w ujęciu miesięcznym (listopad/grudzień 2025 r.). W Poznaniu mediana czynszu wzrosła w porównaniu z listopadem o 7 proc., a we Wrocławiu o 4 proc. Jak jednak podkreśla analityk serwisu, były to zmiany wynikające z przesunięć w strukturze ofert.

Na tle pozostałych metropolii wyróżniały się Katowice, które były jedynym dużym miastem, w którym najem w ciągu roku podrożał – o 5 proc. – To rynek o relatywnie niewielkiej liczbie ofert, a więc bardziej podatny na lokalne wahania i zmiany struktury podaży – wyjaśnia Wielgo.

Czytaj więcej

Mimo wyzwań rynek najmu mieszkań wciąż przyciąga kapitał
Nieruchomości mieszkaniowe
Koniunktura na rynku najmu. „Schron dla kapitału”

Z oferty najmu na doby do oferty wynajmu długoterminowego

Analityk GetHome.pl podsumowuje, że choć grudzień tradycyjnie oznacza najmniejszy wybór mieszkań na wynajem, to dane pokazują, że rynek nie reaguje już automatycznym wzrostem czynszów. – W większości dużych miast podaż jest wyraźnie większa niż rok wcześniej, a właściciele coraz częściej muszą dostosowywać swoje oczekiwania do realiów popytu – komentuje. – Jeśli wraz z początkiem roku na rynek zacznie wracać sezonowa oferta, 2026 r. może się okazać okresem dalszej normalizacji rynku najmu, co będzie oznaczać wyraźną ulgę dla najemców.

Reklama
Reklama

Wielgo zwraca też uwagę na potencjalny wpływ na rynek projektowanych przez rząd przepisów dotyczących najmu krótkoterminowego. – Gminy mogłyby wprowadzić strefy wyłączone z takiej formuły najmu lub w jakiś sposób go ograniczyć. Pojawił się też pomysł posłów Polski 2050, aby decyzje w tej sprawie mogły podejmować wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Gdyby tego rodzaju rozwiązania weszły w życie, prawdopodobnie część właścicieli mieszkań przestawiłaby się z najmu krótkoterminowego na długoterminowy – mówi. – Wzrost podaży zaostrzyłby konkurencję, a w efekcie działał stabilizująco na czynsze.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nieruchomości Czynsze, Opłaty Mieszkania wynajem długoterminowy wynajem krótkoterminowy
W całym ubiegłym roku szeroko rozumiani deweloperzy (firmy, TBS-y, spółdzielnie budujące na sprzedaż
Nieruchomości
Mieszkaniowa kolejka górska. Co z deweloperską produkcją w 2026 r.?
Mateusz Bonca, prezes JLL Polska
Nieruchomości
Prywatny kapitał może napędzić mieszkaniowe budownictwo społeczne na dużą skalę
Kluczowym czynnikiem kształtującym rynek mieszkaniowy w 2025 roku był cykl łagodzenia polityki monet
Nieruchomości
Mieszkaniówka dwóch prędkości. Jak zmieniały się ceny nowych lokali
Deweloperzy z rynku kapitałowego prezentują liczbę sprzedanych w 2025 r. mieszkań.
Nieruchomości
Deweloperzy podsumowują sprzedaż mieszkań w IV kwartale i całym 2025 roku
Mariusz Cegielski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland.
Nieruchomości
Trei stawia na polski rynek mieszkaniowy
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama