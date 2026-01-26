We Wrocławiu liczba mieszkań na wynajem była o ok. 15 proc. wyższa niż przed rokiem, wynosiła ok. 4,6 tys. lokali. Dwucyfrowy wzrost podaży odnotowano także w Katowicach, gdzie oferta zwiększyła się o 13 proc. do ok. 1,8 tys. mieszkań. Większy wybór niż przed rokiem mieli też najemcy w Krakowie (ok. 5,5 tys. mieszkań, wzrost o 8 proc.), Poznaniu (ok. 2,5 tys., wzrost o 4 proc.) i w Gdańsku (ok. 3,3 tys., wzrost o 3 proc.).

W Warszawie liczba mieszkań na wynajem praktycznie się nie zmieniła. W grudniu na najemców czekało ok. 12,5 tys. lokali.

Marek Wielgo mówi o dwóch zjawiskach, które mogą być źródłem optymizmu dla potencjalnych najemców. – Po pierwsze, w grudniu w większości metropolii liczba ofert była wyraźnie wyższa niż 12 miesięcy wcześniej. Po drugie, wielu właścicieli wolało skorygować czynsze niż ryzykować kilkumiesięczny pustostan – podkreśla ekspert GetHome.pl. – Świadczy o tym fakt, że w 2025 r. spadła lub w najgorszym razie nie zmieniła się mediana czynszu, która jest bardziej zbliżona do typowej stawki niż średnia.

Czynsze za mieszkania już nie rosną

Marek Wielgo zauważa, że popyt na mieszkania w 2025 r. był słabszy, co ograniczało możliwości podnoszenia stawek przez właścicieli mieszkań. – Najlepiej widać to w Warszawie. Mediana czynszu w stolicy wyniosła w grudniu 4,2 tys. zł. Była wprawdzie taka sama jak miesiąc wcześniej, ale aż o 12 proc. niższa niż pod koniec 2024 r., kiedy to osiągnęła swój najwyższy poziom. – To wyraźny sygnał, że nawet na największym i najbardziej płynnym rynku najmu presja cenowa wyraźnie osłabła – komentuje.

Obniżkę mediany czynszu rok do roku (o 2 proc., do 2,1 tys. zł) odnotowano także w Łodzi. – Stało się tak mimo wyraźnego ograniczenia podaży mieszkań na wynajem, co pokazuje, że nawet mniejszy wybór nie wystarczył do podniesienia stawek – zauważa ekspert portalu GetHome.pl. W Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu mediana czynszu w grudniu utrzymała się na poziomie ok. 3 tys. zł, a w Poznaniu – ok. 2,6 tys. zł.