Aktualizacja: 26.01.2026 11:57 Publikacja: 26.01.2026 10:35
W większości dużych miast podaż mieszkań jest wyraźnie większa niż rok wcześniej, a właściciele lokali muszą się dostosować do popytu
Foto: Adobe Stock
Serwis GetHome.pl analizuje sytuację na rynku najmu mieszkań w grudniu i w całym 2025 r. Jak mówi Marek Wielgo, ekspert portalu, najsłabszym miesiącem pod względem dostępności lokali tradycyjnie okazał się grudzień. – To normalne ze względu na sezonowość na rynku najmu, że w końcówce roku oferta mieszkań gwałtownie się kurczy, a aktywność najemców stopniowo słabnie. Jednak zwykle już w lutym rynek zaczyna się ożywiać – zaznacza.
GetHome.pl podaje, powołując się na dane przeszukiwarki nieruchomości Adradar, że w grudniu oferta mieszkań na wynajem skurczyła się we wszystkich metropoliach – od 10 proc. we Wrocławiu do 20 proc. w Łodzi. – Najmocniej grudniowe ograniczenie podaży było widoczne w Łodzi. Liczba mieszkań na wynajem spadła tam do ok. 2 tys. To o 17 proc. mniej niż przed rokiem – mówi Marek Wielgo. – To jedyna metropolia, w której oferta była zauważalnie mniejsza w ujęciu rocznym. Odmiennie wyglądała sytuacja w pozostałych dużych miastach. Grudzień przyniósł co prawda sezonowy spadek liczby ofert, ale jednocześnie wyraźny wzrost podaży w porównaniu z końcówką 2024 r. – podkreśla.
Foto: mat.prasowe
We Wrocławiu liczba mieszkań na wynajem była o ok. 15 proc. wyższa niż przed rokiem, wynosiła ok. 4,6 tys. lokali. Dwucyfrowy wzrost podaży odnotowano także w Katowicach, gdzie oferta zwiększyła się o 13 proc. do ok. 1,8 tys. mieszkań. Większy wybór niż przed rokiem mieli też najemcy w Krakowie (ok. 5,5 tys. mieszkań, wzrost o 8 proc.), Poznaniu (ok. 2,5 tys., wzrost o 4 proc.) i w Gdańsku (ok. 3,3 tys., wzrost o 3 proc.).
W Warszawie liczba mieszkań na wynajem praktycznie się nie zmieniła. W grudniu na najemców czekało ok. 12,5 tys. lokali.
Marek Wielgo mówi o dwóch zjawiskach, które mogą być źródłem optymizmu dla potencjalnych najemców. – Po pierwsze, w grudniu w większości metropolii liczba ofert była wyraźnie wyższa niż 12 miesięcy wcześniej. Po drugie, wielu właścicieli wolało skorygować czynsze niż ryzykować kilkumiesięczny pustostan – podkreśla ekspert GetHome.pl. – Świadczy o tym fakt, że w 2025 r. spadła lub w najgorszym razie nie zmieniła się mediana czynszu, która jest bardziej zbliżona do typowej stawki niż średnia.
Marek Wielgo zauważa, że popyt na mieszkania w 2025 r. był słabszy, co ograniczało możliwości podnoszenia stawek przez właścicieli mieszkań. – Najlepiej widać to w Warszawie. Mediana czynszu w stolicy wyniosła w grudniu 4,2 tys. zł. Była wprawdzie taka sama jak miesiąc wcześniej, ale aż o 12 proc. niższa niż pod koniec 2024 r., kiedy to osiągnęła swój najwyższy poziom. – To wyraźny sygnał, że nawet na największym i najbardziej płynnym rynku najmu presja cenowa wyraźnie osłabła – komentuje.
Obniżkę mediany czynszu rok do roku (o 2 proc., do 2,1 tys. zł) odnotowano także w Łodzi. – Stało się tak mimo wyraźnego ograniczenia podaży mieszkań na wynajem, co pokazuje, że nawet mniejszy wybór nie wystarczył do podniesienia stawek – zauważa ekspert portalu GetHome.pl. W Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu mediana czynszu w grudniu utrzymała się na poziomie ok. 3 tys. zł, a w Poznaniu – ok. 2,6 tys. zł.
Foto: mat.prasowe
– Brak wzrostów w ujęciu rocznym w tak dużych i zróżnicowanych rynkach potwierdza, że 2025 r. był okresem wyraźnego wyhamowania dynamiki czynszów po wcześniejszych, gwałtownych podwyżkach – wyjaśnia Marek Wielgo.
Jednocześnie w części miast grudzień przyniósł wyraźne zmiany w ujęciu miesięcznym (listopad/grudzień 2025 r.). W Poznaniu mediana czynszu wzrosła w porównaniu z listopadem o 7 proc., a we Wrocławiu o 4 proc. Jak jednak podkreśla analityk serwisu, były to zmiany wynikające z przesunięć w strukturze ofert.
Na tle pozostałych metropolii wyróżniały się Katowice, które były jedynym dużym miastem, w którym najem w ciągu roku podrożał – o 5 proc. – To rynek o relatywnie niewielkiej liczbie ofert, a więc bardziej podatny na lokalne wahania i zmiany struktury podaży – wyjaśnia Wielgo.
Analityk GetHome.pl podsumowuje, że choć grudzień tradycyjnie oznacza najmniejszy wybór mieszkań na wynajem, to dane pokazują, że rynek nie reaguje już automatycznym wzrostem czynszów. – W większości dużych miast podaż jest wyraźnie większa niż rok wcześniej, a właściciele coraz częściej muszą dostosowywać swoje oczekiwania do realiów popytu – komentuje. – Jeśli wraz z początkiem roku na rynek zacznie wracać sezonowa oferta, 2026 r. może się okazać okresem dalszej normalizacji rynku najmu, co będzie oznaczać wyraźną ulgę dla najemców.
Wielgo zwraca też uwagę na potencjalny wpływ na rynek projektowanych przez rząd przepisów dotyczących najmu krótkoterminowego. – Gminy mogłyby wprowadzić strefy wyłączone z takiej formuły najmu lub w jakiś sposób go ograniczyć. Pojawił się też pomysł posłów Polski 2050, aby decyzje w tej sprawie mogły podejmować wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Gdyby tego rodzaju rozwiązania weszły w życie, prawdopodobnie część właścicieli mieszkań przestawiłaby się z najmu krótkoterminowego na długoterminowy – mówi. – Wzrost podaży zaostrzyłby konkurencję, a w efekcie działał stabilizująco na czynsze.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
