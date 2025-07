Środkowoazjatycki kraj coraz odważniej stawia na futbol i robi to według przyjętego w 2019 r. programu pod nazwą Concept for the Development of Football until 2030. Wśród założeń jest oczywiście popularyzacja dyscypliny, zwiększenie liczby akademii futbolowych czy wprowadzenie systemu wyłapywania talentów, co w kraju sporo większym od Polski i dość rzadko zaludnionym na pewno jest wyzwaniem.

Tutaj też trzeba oddać władzom FIFA to, co cesarskie, że nie tylko biernie przyglądają się, jak radzą sobie kraje rozwijające się i ewentualnie biją brawo, ale też same pomagają. Do Uzbekistanu zawitały warsztaty „Football for Schools”, w których uczestniczyło 40 miejscowych trenerów. Sam prezydent FIFA Gianni Infantino odwiedził kraj, spotkał się z prezydentem Szawkatem Mirzijojewem i chwalił akademię piłkarską w Taszkiencie.

FIFA przez swój program FIFA Forward dołożyła się też do modernizacji stadionu Dustlik, który ma stać się centrum treningowym federacji. W obecnej, trzeciej edycji tego programu można uzyskać wsparcie w wysokości kilku milionów dolarów na różne projekty, a to daje szansę biedniejszym federacjom na inwestycje, na które normalnie nie byłoby ich stać.

Czytaj więcej Plus Minus Wszystkie kolory białych orłów Powołania dla Michaela Ameyawa i Maxiego Oyedele pokazują, że reprezentacja Polski niedługo może...

Uczyli się od najlepszych

Ciekawe, czy FIFA wesprze też budowę stadionu narodowego w Jordanii. Kibice apelowali o to jeszcze przed awansem drużyny na mistrzostwa świata, a teraz, kiedy udział w mundialu stał się faktem, potrzeba jest jeszcze pilniejsza. Król Abdullah II zobowiązał już rząd do budowy nowego obiektu, więc można być spokojnym, że stadion powstanie. Swoim dekretem król wyprzedził o kilka miesięcy historyczny sukces zespołu.