Rząd chce ograniczyć dostęp do szkodliwych treści w internecie. Są założenia ustawy

Przede wszystkim dostawcy usług (stron, platform internetowych itp.), w ramach których dostępne będą treści pornograficzne, zostaną zobowiązani do dokonywania weryfikacji wieku w celu uniemożliwienia małoletnim dostępu do tych treści. Resort wyjaśnia, że przez weryfikację wieku należy rozumieć mechanizmy i narzędzia pozwalające na skuteczne ustalenie pełnoletności, wyłączając możliwość weryfikacji wieku poprzez deklarację użytkownika co do jego wieku oraz szacowanie wieku.



Wprowadzony zostanie rejestr domen, zawierających treści pornograficzne, do których dostęp nie jest zabezpieczony weryfikacją wieku. Będzie prowadzony przez NASK-PIB (w ramach już prowadzonego przez Instytut rejestru), a przedsiębiorcy telekomunikacyjni zostaną zobowiązani do blokowania dostępu do domen znajdujących się w rejestrze. Dostawca niezgadzający się z wpisem do rejestru będzie mógł wnieść sprzeciw, który będzie rozpatrywany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

To właśnie Prezes UKE ma zyskać uprawnienia kontrolne oraz możliwość nakładania administracyjnych kar pieniężnych na podmioty niewywiązujące się z obowiązków wskazanych w ustawie.

Ministerstwo podkreśliło również, że ustawa nie obejmie komunikatorów internetowych, ani poczty elektronicznej - nie będzie możliwe skanowanie treści indywidualnych wiadomości.



Upublicznienie projektu ustawy oraz konsultacje zapowiedziano na pierwszy kwartał 2025 roku.