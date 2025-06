Jak poinformował włoski minister oświaty Giuseppe Valditara, od nowego roku szkolnego obowiązujący we włoskich szkołach podstawowych i gimnazjach zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów rozszerzony zostanie na licea i technika.

„W najbliższych tygodniach wydamy okólnik, na mocy którego od następnego roku szkolnego zostanie wprowadzony zakaz korzystania z telefonów komórkowych, również w celach dydaktycznych, w szkołach średnich” - powiedział cytowany przez PAP Valditara w rozmowie z włoską telewizją RAI.

Zakaz telefonów komórkowych w szkołach średnich. Włosi rozszerzają przepisy

„Z punktu widzenia szkoły telefon komórkowy ma niewątpliwie negatywny wpływ. Uważam, że najskuteczniejszą drogą jest przyzwyczajenie młodzieży do odłączenia się, do powrotu do korzystania z książki, z kartki i długopisu” - dodał cytowany przez PAP minister.

Jak podkreślił, dane na temat dzieci i ich korzystania z elektroniki są zatrważające. Wynika z nich, że 38 proc. nastolatków ma problemy ze snem spowodowane właśnie korzystaniem z telefonów komórkowych. Wśród uczniów, którzy nadużywają telefonów – jak mówił Valditara – notuje się trzykrotnie większą liczbę przypadków braku promocji do następnej klasy oraz problemów w szkole.