Jak przypomina Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), 31 grudnia 2019 roku biuro krajowe organizacji w Chinach odebrało oświadczenie władz w Wuhan dotyczące przypadków "wirusowego zapalenia płuc". Choć od tego czasu minęło już pięć lat, Chiny miały nie przekazać dotychczas swoich danych dotyczących źródeł pandemii.

Pięć lat po wybuchu pandemii. WHO: Chiny wciąż nie udostępniły danych o COVID-19

Pięć lat po wybuchu pandemii, która wstrząsnęła światem, WHO wzywa Chiny do podzielenia się danymi, które pozwolą zrozumieć genezę COVID-19. "Wciąż apelujemy do Chin o udostępnienie danych i umożliwienie dostępu do dokumentów, abyśmy mogli zrozumieć pochodzenie COVID-19. To moralny i naukowy obowiązek" – stwierdziło WHO w oświadczeniu.

Jak zaznacza organizacja, "bez przejrzystości, dzielenia się i współpracy między krajami świat nie jest w stanie odpowiednio zapobiegać przyszłym epidemiom oraz pandemiom ani się na nie odpowiednio przygotować". WHO zaznaczyło także, że "w tygodniach, miesiącach i latach, które nastąpiły po wybuchu pandemii, COVID-19 zaczął kształtować nasze życie i nasz świat". Organizacja zauważa także, że wirus pochłonął życie ponad siedmiu milionów osób, zrujnował gospodarki i osłabił systemy ochrony zdrowia na całym świecie. "Obchodząc tę rocznicę, poświęćmy chwilę, aby uczcić zmienione i utracone życia, docenić tych, którzy cierpią na COVID-19, wyrazić wdzięczność pracownikom służby zdrowia, którzy poświęcili tak wiele, aby się nami opiekować, i zobowiązać się do wyciągnięcia wniosków z COVID-19, aby budować zdrowsze jutro" – czytamy w oświadczeniu WHO.

We wtorek Pekin stanowczo zareagował na uwagi WHO, twierdząc, że udostępnił informacje o COVID "nie mając co do tego żadnych zastrzeżeń". - Pięć lat temu Chiny natychmiast podzieliły się informacjami o epidemii oraz sekwencją genetyczną wirusa z WHO i społecznością międzynarodową. Bez żadnych zastrzeżeń podzieliliśmy się naszym doświadczeniem w zakresie zapobiegania, kontroli i leczenia, co było ogromnym wkładem w walkę społeczności międzynarodowej z pandemią – powiedziała rzeczniczka chińskiego MSZ, Mao Ning.