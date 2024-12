4 mld Taka suma (w dolarach) była dostępna w 2023 roku na walkę z malarią

WHO: Brakuje miliardów dolarów na walkę z malarią

W 2015 roku na każde 1 000 osób z grup podwyższonego ryzyka malarią przypadało 58 zakażeń, w 2023 roku było to już 60,4, blisko trzykrotnie więcej, niż wynosi cel WHO. Na 100 tysięcy osób z grupy podwyższonego ryzyka przypadało w 2023 roku 13,7 zgonów, ponad dwa razy więcej niż wynosi cel WHO.



Malaria to ostra, przewlekła choroba pasożytnicza, którą roznoszą przede wszystkim komary. Jest to najczęściej występująca na świecie choroba zakaźna.



W 2023 roku na walkę z malarią dostępne były 4 mld dolarów, podczas gdy WHO szacowała, że potrzebne jest 8,3 mld.