Tylko 10 proc. przemycanej kokainy jest zatrzymywane w Antwerpii

Bart de Wever, od początku roku premier kraju, a w przeszłości burmistrz Antwerpii, wypowiedział bezwzględną walkę narkotykowej mafii, ale póki co bez efektu. Z roku na rok skala przemytu jest coraz większa, podobnie jak związana z tym przemoc.

W lutym brukselczycy nie mogli uwierzyć w to, co widzą na ekranach swoich telewizorów. Dwóch mężczyzn wyszło ze stacji metra Clemenceau, sąsiedniej z Midi, i zaczęło strzelać z kałasznikowów. Tak zaczęły się porachunki, które w samym Anderlechcie doprowadziły już do kilkudziesięciu krwawych starć. Sam premier jest strzeżony 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu przez uzbrojonych ochroniarzy, podobnie jak prokuratorzy zaangażowani w walkę z narkotykowymi gangami.

Na przywrócenie pokoju trudno jednak liczyć, tak wielkie są zyski z tego biznesu. W tym roku przez port w Antwerpii zostaną przemycone ładunki kokainy o wartości około 10 mld euro. To mniej więcej połowa białego proszku, który dociera do europejskich konsumentów. W zeszłym roku zatrzymano tu 116 ton tego groźnego narkotyku, co jednak stanowi nie więcej niż 1/10 tego, co udało się przemycić – oceniają belgijskie służby celne.

Antwerpia zdaje się być wymarzonym miejscem przerzutu. Port, jak żaden inny tej skali w Europie, rozciąga się daleko w głąb lądu i ma znakomite połączenie z siecią kolei i dróg. Tak ogromny kompleks bardzo trudno upilnować. Towar, w tym szybko się psujący, jak banany, jest wywożony bardzo łatwo. A więc przeważnie bez kontroli. Spośród około 15 mln kontenerów, które co roku są tu transportowane, jedynie 2 proc. jest poddawanych inspekcji. Gangi wliczają zresztą ryzyko zatrzymania części ładunków, bo zysk i tak mają ogromny: o ile producenci kokainy w Kolumbii mogą liczyć na marżę zysku 150 proc., a ci, którzy dystrybuują towar bezpośrednio wśród konsumentów na 300 proc., to na masowym transporcie z Ameryki Łacińskiej do Europy można zarobić na czysto aż 1500 proc.

Tak ogromne przebicie daje grupom przestępczym niemal nieograniczone możliwości korumpowania policji, celników, wymiaru sprawiedliwości. Na przesunięciu trefnego kontenera z dala od kontroli pracownik służb celnych może zarobić 100 tys. euro. Suma, której niejeden w antwerpskim porcie nie potrafił się oprzeć.