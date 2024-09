Przestępczość, bieda, narkotyki, brud. Brzydsza strona Brukseli

Drzwi do hotelu Appart’City Confort nigdy same się nie otwierają. Nawet w środku dnia trzeba zadzwonić i dopiero gdy portier przekona się, że chodzi o gościa, który chce dostać się do swojego pokoju, uwalnia blokadę.

Bruksela. Co czwarty mieszkaniec żyje poniżej progu biedy

Jesteśmy w Anderlechcie, obok dworca Midi, gdzie docierają superszybkie pociągi z Londynu, Paryżu, Amsterdamu. Dla wielu podróżnych to miejsce pierwszego kontaktu z miastem, które na wyrost nazywa się „stolicą Europy”. Stąd można spacerkiem dojść do budynków, które mieszczą Radę UE, Parlament Europejski czy Komisję Europejską.

Ale ostrożność Appart’City Confort nie jest na wyrost. – Tej nocy zniszczono dwa autokary, którymi nasi goście mieli dziś pojechać do Francji. Zniszczono też sklep mięsny po sąsiedzku – słyszę w recepcji. Wieczorem będę jeszcze miał do czynienia z przestępczością Anderlechtu, gdy do restauracji, w której kończę kolację, wpadnie będący wyraźnie pod wpływem narkotyków 20-latek grożący nożem, jeśli nie dostanie czegoś mocniejsze do picia.

Z Brukseli, gdzie mimo kryzysu mediów wciąż pracuje przynajmniej kilkuset zagranicznych dziennikarzy, każdego dnia płynie strumień doniesień o działalności europejskich instytucji. Znacznie rzadziej można jednak usłyszeć o prawdziwym mieście, w którym znajduje się unijna centrala. To musi więc szokować. Statbel, belgijski odpowiednik naszego GUS-u, podaje, że co czwarty brukselczyk żyje poniżej progu biedy, zdefiniowanego jako dochód mniejszy niż 1450 euro miesięcznie brutto na osobę (3045 euro na rodzinę). W kraju, gdzie ceny są zdecydowanie większe niż w Polsce, to naprawdę nie są duże pieniądze. Okazuje się także, że 36 proc. brukselczyków nie stać na wyjazd na tydzień w roku na wakacje. A 11 proc. żyje w urągających godności warunkach, cierpiąc z powodu przeciekającego dachu, braku łazienki w mieszkaniu czy przede wszystkim minimalnej powierzchni.