Ziobro vs Morawiecki: „Ile razy premier dymisjonował ministra sprawiedliwości?”

Dalej poszedł Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, który opublikował w mediach społecznościowych grafikę z następującymi słowami: „Polski rząd to ewenement na skalę światową – w negatywnym tego słowa znaczeniu. Pokażcie drugi taki kraj, gdzie rząd występuje przeciwko swojej ojczyźnie”.

Morawiecki odpowiada Ziobrze

Premier ripostę wygłosił w Gdyni. - Nie ma co marudzić, kwękać. Trzeba zabrać się do roboty. Minister sprawiedliwości ma dużo do zrobienia. Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje – mówił Mateusz Morawiecki, komentując słowa Ziobry.

– Polityka to gra zespołowa. I jak to w zespole, są tacy, którzy ciągle narzekają, marudzą, że im ktoś nie podaje piłki i są tacy, którzy walczą o to, żeby jak najwięcej osiągnąć w trudnych okolicznościach. Nie ma co marudzić, klękać, trzeba zabrać się do roboty. Minister sprawiedliwości ma bardzo dużo do zrobienia. Są tacy, którzy bardzo dużo opowiadają, a niestety niewiele im wychodzi, ale na szczęście też są tacy w naszej ekipie, którzy zajmują się gospodarką, finansami i tutaj pokazujemy ogromne sukcesy – mówił premier Morawiecki.

Szef Suwerennej Polski odpowiedział na te słowa proponując premierowi "merytoryczną, bardzo poważną debatę".

Suwerenna Polska bez szans w wyborach

Z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że wybory wygrałby PiS wyprzedzając Koalicję Obywatelską, która może liczyć na 24,5 proc. głosów. Na podium znalazła się jeszcze koalicja Polski 2050 z PSL z poparciem 14,9 proc. ankietowanych.

Czwarte miejsce zajmuje Nowa Lewica, na którą chce głosować 9,7 proc. badanych. Próg wyborczy przekracza też Konfederacja z poparciem 8 proc. respondentów.