Morawiecki o słowach Ziobry: Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje

– Polityka to gra zespołowa, ze wszech miar zespołowa. I jak to w zespole, są tacy, którzy ciągle narzekają, marudzą, że im ktoś nie podaje piłki i są tacy, którzy walczą o to, żeby jak najwięcej osiągnąć w trudnych okolicznościach - mówił Morawiecki.

- Nie ma co marudzić, klękać, trzeba zabrać się do roboty. Minister sprawiedliwości ma bardzo dużo do zrobienia. Są tacy, którzy bardzo dużo gadają, opowiadają, a niestety niewiele im wychodzi, ale na szczęście też są tacy w naszej ekipie, którzy zajmują się gospodarką, finansami i tutaj pokazujemy ogromne sukcesy - dodał/