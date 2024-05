Dziś większość „zadowolonych” inwestorów zagranicznych uciekła z Rosji albo zawiesiła wszelkie relacje. Ci, którzy pozostali, albo próbują ratować swoje biznesy, albo bez skrupułów zarabiają na rosyjskiej wojnie.

Jak fundusz Putina handlował szczepionką na Covid-19

Struktury funduszu stały się głównymi operatorami w promowaniu i organizowaniu produkcji i sprzedaży rosyjskiej szczepionki przeciwko koronawirusowi zwanej Sputnik V. Szczepionka nie dostała rejestracji WHO i Dmitriew oskarżył Zachód o skoordynowaną kampanię przeciwko rosyjskiej szczepionce: „Widzimy ataki na Sputnik V, przede wszystkim w prasie anglosaskiej – to rodzaj ośmiornicy, która łączy interesy wielu dużych firm farmaceutycznych i szereg graczy politycznych sprzeciwiających się Rosji. Jest to ukierunkowana kampania mająca na celu zmniejszenie tempa szczepień w Rosji, mająca na celu wzbudzenie wątpliwości co do rosyjskiej szczepionki" - mówił.

Pomimo tej kampanii, „fundusz Putina" zarejestrował szczepionkę w około 70 krajach i sprzedał w krajach Trzeciego Świata zarabiając na tym w 2021 roku 20 razy więcej niż w 2020.

Transakcjom często towarzyszyły skandale. Argentyna była jednym z pierwszych krajów, które podpisały kontrakt na dostawę Sputnika V. Rząd kraju porozumiał się z RDIF w sprawie dostarczenia 20 milionów dawek rosyjskiej szczepionki do końca 2020 roku. Jednak na początku lipca Argentynie brakowało 5,5 miliona pierwszych dawek i 13,1 miliona drugich dawek. „Doszliśmy do sytuacji, która grozi publicznym rozwiązaniem umowy” – napisała doradczyni prezydenta Argentyny Cecilii Niccolini. Boliwia zamówiła w przedsprzedaży 5,2 mln dawek Sputnika pod koniec 2020 roku, ale jak podało BBC, do 30 czerwca otrzymała jedynie 745 tys. dawek. Gwatemala wystąpiła do Moskwy o zwrot 79 mln dolarów zaliczki zapłaconej za 16 mln dawek Sputnika, z których Moskwa przesłała tylko 150 tysięcy.