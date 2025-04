Marek Kutarba: Niemcy, mocarstwo z trzema dywizjami

Raport wykazał także, że oprócz problemów kadrowych niemiecka armia zmaga się z poważnymi brakami w wyposażeniu i uzbrojeniu, co wskazuje na głębsze problemy strukturalne w siłach zbrojnych.

Wyposażenie Bundeswehry w ciężki sprzęt nie wydaje się obecnie przesadnie imponujące. Jak na tak duży kraj jest raczej skromne. Liczba czołgów Leopard 2 oceniana jest w dostępnych źródłach na ok. 320–350 sztuk (przy czym za operacyjne, czyli sprawne, uważane jest nieco ponad 200 sztuk), a liczba bardzo nowoczesnych i wysoko ocenianych bojowych wozów piechoty (BWP) Puma na ok. 350 sztuk. Do tego dochodzi podobna liczba starszych BWP Marder (tych samych, które trafiły do Ukrainy) oraz ok. 400 KTO Boxer. Artyleria to ok. 100 armatohaubic samobieżnych PzH 2000 (te także trafiły do Ukrainy) oraz ok. 40 systemów wyrzutni rakietowych MARS II/MLRS.

W tej sytuacji, mimo astronomicznej z polskiego punktu widzenia kwoty, bardziej prawdopodobne jest odtworzenie prawdziwych zdolności bojowych w ramach już istniejących i powstających struktur niż tworzenie kolejnych nowych dywizji z prawdziwego zdarzenia. Szczególnie że w planach wydatkowych Niemiec siły lądowe nie wydają się być szczególnym priorytetem.

Trzeba sobie jasno powiedzieć, że z chwilą gdy Niemcy przestały być państwem frontowym (po rozpadzie ZSRR i przyjęciu państw wschodniej flanki do NATO), potencjał drugiej co do wielkości armii NATO szybko został przez niemieckich polityków roztrwoniony. Trzeba wiedzieć, że przez cały okres zimnej wojny siły niemieckie składały się z 10–12 dywizji (Bundeswehra liczyła ponad 470 tys. żołnierzy) i u schyłku 1991 roku (moment rozpadu ZSRR) na ich wyposażeniu było blisko 5,3 tys. czołgów i ponad 6,5 tys. transporterów opancerzonych, zaś liczba posiadanych jednostek artylerii przekraczała 3 tys. sztuk.

Ani dziś, ani w nadchodzących dziesięcioleciach takiego potencjału nie uda się już Niemcom odbudować. I może dlatego co bardziej rozsądni eksperci mówią o tym, że na odbudowanie nawet połowy dawnego potencjału Niemcy potrzebowałyby przynajmniej 50–70 lat.