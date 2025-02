Jak pary zarządzają wspólnym budżetem. Wyniki badania

Niemal 70 proc. pań jest zdania, że kobiety są bardziej oszczędne, dlatego to one powinny gospodarować domowymi finansami. Jednak płeć przeciwna nie jest o tym przekonana - ponad połowa mężczyzn to kwestionuje, a z opinią o „oszczędności kobiet” zdecydowanie zgadza się zaledwie co szesnasty badany.

Z kolei przeświadczenie, że mężczyźni są lepiej zorientowani w finansach, dlatego oni powinni zarządzać i pomnażać rodzinne oszczędności, ma zwolenników głównie wśród nich samych – aż trzy czwarte partnerek w to powątpiewa.

– Okazuje się, że każdy z partnerów przypisuje sobie bardziej odpowiedzialne zadania, choć obie strony deklarują też, że wieloma kwestiami dzielą się po równo. Nie znaczy to jednak, że w polskich związkach partnerskich i małżeńskich panuje finansowe równouprawnienie. To raczej pod tym względem dysonans – komentuje Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. I zauważa: - Sondaż pokazuje, że powoli dążymy do finansowego równouprawnienia, ale jednocześnie pielęgnujemy wygodne dla siebie stereotypy. Niektóre z nich traktujemy nawet jak swego rodzaju komplement. Dlatego myślę, że jeszcze długo będą one żywe w polskim społeczeństwie - dodaje prezes Łącki.

Większe wydatki, np. wyjazd na wakacje, pary finansują wspólnie

Jednak w postrzeganiu niektórych zachowań obie strony są wyjątkowo zgodne. Jak w tym, że kobiety mają skłonność do wydawania nadmiernych kwot na ubrania, buty i kosmetyki i decyzje o tych zakupach podejmują często pod wpływem impulsu. Z kolei mężczyźni mają „predyspozycje” do wydawania pieniędzy na sprzęt elektroniczny i różnego rodzaju gadżety, także nierzadko pod wpływem chwili.

Sondaż pokazuje, że pary zgodnie dzielą się finansowymi obowiązkami tam, gdzie chodzi o większe wydatki, np. zakup telewizora czy wyjazd na wakacje – co druga osoba deklaruje, że są dokonywane wspólnie. Podobnie jest z zaciąganiem kredytów i pożyczek, sfinansowaniem polisy ubezpieczeniowej, czy prywatnej opieki medycznej – przy czym najlepiej współdziałają tu młodzi - małżeństwa lub związki partnerskie 25-35 latków. Również za żłobek, przedszkole, czesne i studia dzieci co trzecia para płaci wspólnie.