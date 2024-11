Sondaż dla „Rzeczpospolitej”: Czy Donald Trump zapewni bezpieczeństwo Polsce?

Tak wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej”. Zapytaliśmy, czy Polacy zgadzają się z twierdzeniem, że po zwycięstwie Donalda Trumpa nasz kraj będzie bardziej bezpieczny. Z takim sądem zgadza się 33 proc. respondentów, ale przeciwne zdanie ma 51,1 proc., z kolei nie ma zdania 15,9 proc. pytanych.

Reklama

Czytaj więcej Komentarze Michał Szułdrzyński: Polacy dobrze rozumieją wiejące dziś wiatry historii Według sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” ponad połowa Polaków uważa, że wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA nie zwiększy naszego bezpieczeństwa. W obliczu sceptycyzmu wobec zapowiedzi ograniczenia wsparcia dla Ukrainy przez nowych członków jego administracji Polska staje przed wyzwaniem dostosowania polityki zagranicznej do nowych realiów.

Kto uważa, że będziemy bezpieczni za rządów administracji Trumpa

Wątpliwości mnożą przede wszystkim zwolennicy obozu rządzącego (KO, Trzecia Droga, Lewica) – aż 76 proc. wskazań, a takich obiekcji nie mają wyborcy opozycji (PiS, Konfederacja) – 64 proc. W ostatnich wyborach parlamentarnych sceptycy głosowali na Nową Lewicę (85 proc.) lub Koalicję Obywatelską (71 proc.), a mający pewność, że prezydent Trump poprawi nasze bezpieczeństwo, na PiS (75 proc.).

Czytaj więcej Wojsko Szef Sztabu Generalnego przyznaje: Wojna realnie nam zagraża – Komunikujemy sprawy jasno: jeśli nas zaatakujecie, będziemy walczyć o każdy centymetr naszego terytorium – mówi generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Wybór Trumpa w kontekście naszego bezpieczeństwa niepokoi przede wszystkim mężczyzn (55 proc.), osoby młode, czyli w wieku od 18. do 29. roku życia (76 proc.), mieszkańców małych (58 proc.) oraz dużych miast (57 proc.), którzy zamieszkują centrum kraju, czyli Mazowsze i Łódzkie (65 proc.). To osoby z wyższym wykształceniem (53 proc.) i relatywnie wysokich dochodach – w granicach 8 tys. zł (85 proc.) oraz powyżej 10 tys. zł netto (70 proc.). Osoby te najczęściej czerpią informacje o świecie z „Faktów” TVN (68 proc.) oraz kanałów informacyjnych TVN 24 (63 proc.). Za to ci, którzy twierdzą, że bezpieczeństwo Polski poprawi się po wyborach prezydenckich w USA, to głównie widzowie TV Republika (81 proc.).