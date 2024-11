Wybór Donalda Trumpa będzie korzystny dla naszego kraju? Polacy podzieleni

Czytaj więcej Wybory w USA To już pewne. Donald Trump wygrał we wszystkich kluczowych stanach Kamala Harris nie powiększy swego dorobku w Kolegium Elektorskim. Według prognozy Edison Research, Donald Trump wygrał także w Arizonie, co oznacza, że w wyborach na prezydenta USA zwyciężył we wszystkich siedmiu kluczowych stanach wahających się (swing states).

Trump, wybrany 47. prezydentem, zwyciężył nie tylko w stanach, w których przedwyborcze sondaże dawały mu pewną przewagę, jak np. w Teksasie czy Tennessee, lecz także we wszystkich kluczowych stanach wahających się, czyli takich, w których ani Trump, ani Harris nie mogli być pewni wygranej – poza Arizoną były to także Newada, Georgia, Karolina Północna, Wisconsin, Michigan i Pensylwania. Trump zdobył również więcej głosów od Harris w skali całego kraju (74,6 mln do 70,9 mln).