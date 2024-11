W bazie będzie służyć ok. 200 żołnierzy z USA. Większość będzie się rotować, ale jak piszą sami Amerykanie „część z nich zostanie na dłużej”. Warto jednak pamiętać, że jeśli chodzi a amerykańskie instalacje wojskowe w wielkopolskim Powidzu działa już magazyn APS, który przechowuje sprzęt dla całej brygady pancernej, są to setki pojazdów i amunicja. To także można nazwać amerykańską instalacją wojskową, jednak koszt jej budowy poniósł cały Sojusz Północnoatlantycki. Nie licząc takich instalacji, w Polsce przebywa obecnie ok. 10 tys. żołnierzy amerykańskich zgrupowanych m.in. w batalionowej grupie bojowej w Orzyszu czy w okolicach Rzeszowa.

Jak baza w Redzikowie wpłynie na zdolności Wojska Polskiego?

- Jest to system przeznaczony do zwalczania innego rodzaju zagrożeń niż budowany obecnie w Polsce system zintegrowanej wielowarstwowej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Ale nie wykluczamy ewentualnej współpracy tych systemów – stwierdza w rozmowie z „Rzeczpospolitą” gen. Michał Marciniak, pełnomocnik ministra obrony narodowej do spraw budowy Systemu Zintegrowanej Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej.

Budowany przez Wojsko Polskie system ma nas chronić przed Rosją, jej rakietami, samolotami, śmigłowcami czy bezzałogowcami. Polski system składa się z trzech warstw. Ta najwyższa to program Wisła, czyli system Patriot, który może zwalczać pociski i samoloty przeciwnika w odległości nawet 100 km. Niższe piętro to Narew (zasięg ok. 25 km), a najniższe to Pilica plus, która ma odpowiadać za zestrzeliwania środków napadu przeciwnika w najbliższej odległości.

Jak więc może wyglądać ta współpraca z systemem Aegis Ashore? Potencjalnie możliwa jest wymiana informacji dotyczących tzw. świadomości sytuacyjnej, czyli pisząc wprost wykorzystywanie mających większy zasięg radarów amerykańskich do używania polskiego systemu, zapewne dla tej najwyższej warstwy.

Ale każdy kij ma dwa końce. Choć baza ma chronić całą Europę i nie tylko, przed pociskami z dalekiej Azji, to już za jej bezpośrednią ochronę np. przed rosyjskimi pociskami Iskander być może będzie musiało odpowiadać Wojsko Polskie. To oznacza, że część naszych zasobów – np. jednostką ogniową systemu Patriot będziemy musieli „oddelegować” na obrony właśnie tej bazy. A to oznacza, że nie będziemy mogli jej użyć w jakimś innym miejscu. Oczywiście to jest tylko gdybanie i np. obecnie lotniska Rzeszów – Jasiona chronią amerykańskie systemy Patriot. Ale w 2028 r., gdy do Polski dotrą już wszystkie zamówione baterie tego systemu, to sytuacja może się odwrócić i to my będziemy akurat tym systemem chronić Amerykanów. To nie jest dziwne – taka jest natura działania w Sojuszu, gdzie nie tylko liczy się na wsparcie, ale także wypada być gotowym go udzielić.