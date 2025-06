Warto pamiętać, że nie tylko Finowie zyskują na obecności w Sojuszu. To działa w dwie strony. Po tym jak Szwecja i Finlandia weszły do NATO, Sojusz zyskał co najmniej w dwóch wymiarach. Po pierwsze, Morze Bałtyckie stało się bardziej „natowskie”, a to nieco ułatwia obronę Estonii czy Łotwy i utrudnia działanie Rosjan. Po drugie, zarówno Finowie, jak i Szwedzi mają duże doświadczenie w działaniu w ekstremalnych warunkach pogodowych. - Gdy Szwecja dołączała do NATO, usłyszeliśmy, że mamy dwa główne zadania. Po pierwsze, chodzi o nasze unikalne zdolności do poruszania się i walczenia na dalekiej północy, w rejonie arktycznym, gdzie jest naprawdę zimno. Po drugie, Bałtyk – wyjaśniał Pål Jonson, minister obrony Szwecji, w niedawnym wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”.

Jak wygląda zagrożenie ze strony Rosji z perspektywy Finlandii? - Rosjanie zmieniają struktury i widzimy umiarkowane przygotowania, jeśli chodzi o budowę infrastruktury blisko naszych granic. To oznacza, że gdy tylko wojna na Ukrainie się zakończy, mogą tu przerzucać siły, które walczyły na Ukrainie, zwłaszcza wojska lądowe – mówił gen. Sami Nurmi w rozmowie z brytyjskim „Guardianem”.

Przezorny jak Fin

