Grenlandia może uzyskać niepodległość? Duński MSZ wypowiedział się jasno

Premier Grenlandii Mute Egede spotkał się z królem Danii Fryderykiem w Kopenhadze. Stało się to dzień po tym, jak komentarze Trumpa na temat wyspy znalazły się na pierwszych stronach gazet.

Reklama

Trump, który obejmie urząd 20 stycznia, powiedział , że nie wykluczy podjęcia działań militarnych lub gospodarczych w celu przyłączenia Grenlandii do Stanów Zjednoczonych. Tego samego dnia najstarszy syn Trumpa, Donald Trump Jr., złożył prywatną wizytę na wyspie. Grenlandia, będąca częścią NATO jako terytorium zależne Danii, ma dla USA strategiczne znaczenie. To właśnie przez nią przebiega najkrótsza trasa z Europy do Ameryki Północnej.

Europejskie stolice wstrząśnięte słowami Donalda Trumpa

Grenlandia, największa wyspa świata, od 600 lat jest częścią Danii, choć obecnie 57 000 jej mieszkańców samodzielnie zarządza swoimi sprawami wewnętrznymi. Rząd wyspy pod przewodnictwem premiera Mute Egede dąży do ostatecznej niepodległości.

– W pełni uznajemy, że Grenlandia ma swoje własne ambicje. Jeśli one się zmaterializują, Grenlandia uzyska niepodległość, chociaż nie będzie miała ambicji stania się częścią Stanów Zjednoczonych” – powiedział duński minister spraw zagranicznych Lars Lokke Rasmussen.