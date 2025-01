Czytaj więcej Transport Niemieckie rządowe samoloty będą jak fortece. Pomoże Izrael Rząd niemiecki kupił trzy pasażerskie airbusy A350. Ich właścicielem jest Bundeswehra. I, po specjalnych przeróbkach, mają być tak bezpieczne, jak amerykański Air Force One.

Z kolei prawie 3 mld euro Bundeswehra zainwestuje w 105 czołgów Leopard A8, które mają trafić do niemieckich żołnierzy w latach 2027-2030. Te pojazdy mają m.in. uzupełnić braki, które powstały po przekazaniu części sprzętu Ukrainie. Ważną pozycją jest też zakup amunicji artyleryjskiej 155 mm – w sumie w 2024 r. przeznaczono na nią ponad 2,2 mld euro i te zamówienia są częścią większej umowy ramowej z niemieckim Rheinmetallem, która opiewa na maksymalnie 8,5 mld euro. Wzmocniona zostanie także obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa – Niemcy kupują kolejne jednostki ogniowe systemu Patriot i pociski, których ten system używa. Co nieoczywiste, aż 7 mld euro RFN przeznaczy na projekt Herkules, który ma zapewnić obsługę teleinformatyczną.

Niemcy zamawiają w Niemczech

Rekordowa liczba i wartość zamówień łączy się z tym, że według szacunków NATO w 2024 r. po raz pierwszy po 1990 r. niemieckie wydatki na obronność przekroczą 2 proc. PKB. Będzie to spełnienie obietnic ze szczytu liderów Sojuszu w Walii w 2014 r., gdzie państwa członkowskie zobowiązały się do osiągnięcia tego progu właśnie w 2024 r. W tym roku nie spełni tego mniej niż 10 z 32 państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego, co – biorąc pod uwagę toczącą się od trzech lat wojnę na Ukrainie – może zadziwiać.

Jak na tle naszych sąsiadów wypada Polska? Jeśli chodzi o liczby, to całkiem nieźle. Choć nominalnie nasz budżet jest prawie trzy razy mniejszy, to jednak przez pryzmat odsetka PKB wypadamy znacznie lepiej, bo w tym roku na pewno przekroczymy 3,5 proc. PKB wydawanych na obronność. Z kolei pod kątem nowo zawartych umów jesteśmy niewiele w tyle – Agencja Uzbrojenia podawała, że w 2024 r. zawarliśmy kontrakty na ponad 160 mld zł, czyli niecałe 40 mld euro. Biorąc pod uwagę, że nasza gospodarka jest ponad pięć razy mniejsza niż ta Niemiec, to są to wyniki wręcz imponujące.

Główny problem polega na tym, że Niemcy większość swoich zamówień składają w… niemieckim przemyśle zbrojeniowym. I tak czołgi Leopard 2A8 wyprodukuje niemiecko–francuski potentat KNDS, amunicję 155 mm – Rheinmetall a np. okręty podwodne – Thyssenkrupp Marine Systems. I choć oczywiście część zamówień zatwierdzonych przez Bundestag trafi np. do Stanów Zjednoczonych (m.in. te związane z systemem Patriot), to jednak większość pozostanie w przemyśle niemieckim lub w takim, gdzie Niemcy mają duży udział. Niestety, w Polsce ta proporcja wygląda odwrotnie – z nieco ponad 160 mld zł w nowych kontraktach w 2024 r. do polskiego przemysłu trafi tylko nieco ponad 30 proc. I co gorsza, rząd nie robi wiele, by nasz przemysł zbrojeniowy wzmocnić i rozwinąć.