Od 1 stycznia do 15 października Niemcy wydali zgodę na eksport broni do Izraela o wartości ponad 100 mln euro, a do Turcji jeszcze więcej, bo o wartości ponad 300 mln euro. Po kilku latach zwlekania na początku roku rząd Republiki Federalnej zgodził się sprzedać Arabii Saudyjskiej 48 samoloty Eurofighter Typhoon, których Niemcy są współproducentem. To szczególnie ucieszyło także Brytyjczyków, Hiszpanów i Włochów, których firmy także mają udział w produkcji tego samolotu.

Z kolei w ubiegłym tygodniu rząd federalny zgodził się także na długo odwlekaną sprzedaż 40 Eurofighterów Turcji. To może być powiązane z tym, że po latach również USA zgodziły się na modernizację samolotów F-16, która długo była blokowana z powodu tureckich zakupów rosyjskiego systemu przeciwrakietowego S-400.

Eksport z Niemiec jeszcze wzrośnie?

Cicha liberalizacja i zwiększenie niemieckiego eksportu zbrojeniowego w przyszłym roku mogą jeszcze przyspieszyć. Mantra kanclerza Olafa Scholza o niedostarczaniu broni Ukrainie w obawie przed eskalacją wojny wkrótce przestanie mieć znaczenie, ponieważ nie ma szans, by zachował swoją funkcję po planowanych na luty przyspieszonych wyborach do Bundestagu. Nowy rząd, w którym główną rolą prawdopodobnie będą grali chadecy z Friedrichem Merzem na czele, może zwiększyć dostawy uzbrojenia dla Ukrainy (choć nie jest to przesądzone). Wydaje się nieuniknione dalsze luzowanie restrykcyjnego podejścia w wydawaniu pozwoleń na eksport. A biorąc pod uwagę, że niemiecki przemysł zbrojeniowy powoli zaczyna zwiększać swoje moce produkcyjne m.in. inwestując w zakłady produkujące amunicję, oraz że sytuacja geopolityczna na świecie jest niestabilna, popyt na niemiecką broń powinien nadal wzrastać.

Jak podaje Międzynarodowy Sztokholmski Instytut Badań nad Pokojem, w latach 2019-2023 Niemcy były piątym co do wielkości eksporterem uzbrojenia po Stanach Zjednoczonych, Francji, Rosji i Chinach. Rosjanie obecnie produkują głównie na swoje własne potrzeby, a eksport Niemców dynamicznie rośnie, tak więc w najbliższym zestawieniu największych eksporterów uzbrojenia na świecie Berlin może się znaleźć jeszcze wyżej.