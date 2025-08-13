W każdym razie te przykłady pokazują, że sprzedaż uzbrojenia jest narzędziem politycznym, z którego kraje–producenci korzystają nad wyraz chętnie. I choć oczywiście system nie znosi próżni i wcześniej czy później ten, kto chce kupić broń, w końcu ją kupi, to jednak handel czołgami czy granatnikami nieco różni się od sprzedaży rowerów czy samochodów.

Czy ten niemiecki zakaz oznacza, że Izrael sobie nie poradzi, jeśli chodzi o uzbrojenie? Oczywiście, że sobie poradzi. Jest to element presji Europejczyków na politykę Jerozolimy, ale zbrojeniowo Izrael wspierają wciąż Stany Zjednoczone. Jednak kluczowe jest to, że ten kraj ma jeden z najbardziej rozwiniętych przemysłów zbrojeniowych na świecie, który potrafi budować m.in. bomby atomowe, ale także uzbrojenie potrzebne do wojny konwencjonalnej, jak czołgi, transportery opancerzone, bezzałogowce czy pociski rakietowe. To efekt wieloletniej, konsekwentnej polityki państwa, olbrzymich nakładów na badania i rozwój oraz oczywiście długotrwałego wsparcia finansowego ze strony USA.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że to kraj, którego egzystencja jest od jego powstania zagrożona i który regularnie jest atakowany przez swoich sąsiadów. Dla Izraelczyków wojna nie jest czymś abstrakcyjnym, to coś bardzo prawdziwego i namacalnego. Dlatego też przywiązują oni olbrzymią wagę do tego, by mieć się czym bronić i czym atakować przeciwników. Tego wymaga ich racja stanu.

Zbrojeniówka, głupcze

Niestety, pod tym względem Polska znalazła się w podobnej sytuacji. Jesteśmy krajem, którego sąsiad napadł innego sąsiada i przy pomocy siły stara się zmienić granice. Pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała, że wojna toczy się tuż przy naszej granicy. Oczywiście nie zostaliśmy przez Rosję bezpośrednio zaatakowani konwencjonalnie – przy pomocy czołgów czy rakiet. Jednak liczba różnego rodzaju incydentów: podpaleń, ataków cybernetycznych czy sterowania przez naszych przeciwników falą migracyjną na wschodniej granicy pokazuje, że nasza sytuacja bezpieczeństwa znacznie się pogorszyła. Z perspektywy Warszawy wojna przestała być czymś abstrakcyjnym. My możemy być kolejnym celem.

Z tego powodu, oprócz wzmacniania potencjału Wojska Polskiego, co mniej lub bardziej ma miejsce, powinniśmy szczególnie wzmacniać nasz przemysł. To zaplecze przemysłowe jest kluczowe dla podtrzymania zdolności armii do walki dłuższej niż kilka tygodni. Jak pokazują powyższe przykłady, czasem można liczyć na sojuszników. Ale też czasem można się na nich zawieść. Najpewniejszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest posiadanie własnych zdolności przemysłowych.