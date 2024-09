Wybory w Turyngii i Saksonii. W Niemczech mur wokół AfD trzeszczy

Liderka BSW Sahra Wagenknecht REUTERS/Christian Mang

– Chcecie z nami rządzić? To zrezygnujcie z dostaw broni dla Ukraińców i nie zgódźcie się na stacjonowanie nowych amerykańskich rakiet w Niemczech – tego domaga się Sahra Wagenknecht, bez wątpienia równie prorosyjska jak politycy AfD. Niektórzy nazywają ją stalinistką. To na to przedwyborcze zaporowe żądanie Sahry Wagenknecht musi odpowiedzieć chadecka CDU, która jako jedyna mainstreamowa partia uzyskała dobre wyniki na wschodzie. A w Saksonii wygrała i chce wokół siebie utworzyć rząd anty-AfD, ale wymagałoby to daleko idących kompromisów i zgody trzech, a może nawet czterech partii, w tym BSW.

Wybory w Niemczech. Jak się wytłumaczy CDU?

Jak jednak można odejść od podstaw swojej polityki zagranicznej, by uratować land przed dopuszczeniem do władzy skrajnej prawicy? Na dodatek CDU przez lata głosiła, że nigdy nie będzie rządziła z postkomunistyczną Die Linke, bo to dziedziczka komunistów z dawnej NRD i „partia muru berlińskiego”. Jak ma teraz wytłumaczyć, że tworzy rząd z BSW, który powstał w wyniku rozłamu w Die Linke, gdzie Sahra Wagenknecht była liderką najbardziej skrajnego skrzydła – Platformy Komunistycznej? A po podliczeniu wszystkich głosów okazało się, że i bez Die Linke trudno będzie stworzyć większościowy rząd na wschodzie.

Będą takie próby tłumaczenia, że BSW i Die Linke nie są takie straszne. Już są. Arytmetyka jest nieubłagana. Sugeruje się, że lokalne struktury BSW nie będą nalegały na zmianę polityki zagranicznej i dotyczącej bezpieczeństwa, skupią się na sprawach regionalnych. Bo sama Sahra Wagenknecht pozostanie w Berlinie i tam może głosić swoje promoskiewskie „pokojowe” hasła. Ale czy ona się na to zgodzi? Musi myśleć o przyszłorocznych wyborach do Bundestagu.

Wybory w Turyngii i Saksonii. AfD ma przyszłość

Tryumfujący w niedzielę Höcke podkreślał, że nie wyobraża sobie, by partii z takim społecznym poparciem nie dopuścić do rządzenia Turyngią. Inni zarzekali się - i nadal to robią - że nigdy się na dopuszczenie AfD do władzy nie zgodzą. Izolacja trwa, kordon sanitarny roztoczony wokół tej partii na wszystkich poziomach władzy nadal istnieje – przynajmniej w deklaracjach.