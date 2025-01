Czy mamy do czynienia z inwestorem branżowym, który zainwestuje w większy pakiet akcji? Rzecznik informatycznej firmy odmówił komentowania transakcji Cyfrowego Polsatu odsyłając do tej grupy z pytaniami.

Cyfrowy Polsat chce się umacniać w strategicznych obszarach

„Transakcja ta stanowi element realizowanej strategii Cyfrowego Polsatu, której celem jest dalsze wzmocnienie działalności w obszarach strategicznych oraz koncentracja na kluczowych filarach działalności” – czytamy w informacji prasowej Cyfrowego Polsatu.

„Cyfrowy Polsat ocenia, że inwestycja w akcje Asseco była udana i korzystna, przynosząc wymierne korzyści finansowe oraz biznesowe. Współpraca obu spółek, w tym roli Asseco jako głównego partnera technologicznego Cyfrowego Polsatu, okazała się niezwykle efektywna, umożliwiając realizację wielu wspólnych projektów oraz wymianę wiedzy i doświadczeń w obszarze nowoczesnych technologii” – dodano w informacji prasowej.

– To dobra transakcja dla Cyfrowego Polsatu – uważa Paweł Puchalski, analityk Santander Biuro Maklerskie. – Spółka otrzyma ponad 700 mln zł, uwalniając gotówkę, co dodatnio wpływa na poziom jej długu netto. Nie powinniśmy za to zobaczyć z tego tytułu dodatkowych jednorazowych zysków, ponieważ od kilku kwartałów Cyfrowy Polsat aktualizował wycenę akcji Asseco i uwidaczniał to w rachunku zysków i strat – dodaje.

Polsat: Nie potrzebujemy bezpośredniego zaangażowania w Asseco

„Po dokładnej analizie, Zarząd Cyfrowego Polsatu doszedł do wniosku, że dalsze realizowanie celów związanych z nowoczesnymi technologiami i obszarem IT nie wymaga bezpośredniego zaangażowania kapitałowego w Asseco. Cyfrowy Polsat, mając pełne zaufanie do dalszej współpracy z Asseco, uznaje, że obecny model współdziałania pozwala na pełne zrealizowanie jego ambicji technologicznych, bez konieczności zaangażowania kapitałowego” – poinformował Cyfrowy Polsat.

„Zarząd Cyfrowego Polsatu koncentruje się na dalszym rozwoju działalności w trzech podstawowych filarach – mediach, telekomunikacji i produkcji zielonej energii, które są kluczowe dla przyszłości i rozwoju spółki. Spółka zamierza skoncentrować swoje zasoby oraz kompetencje na tych obszarach, które będą stanowić fundament dalszego wzrostu i innowacji. Dzięki temu Cyfrowy Polsat będzie mógł jeszcze bardziej efektywnie realizować swoje długoterminowe cele i umacniać swoją pozycję na rynku” - podano.