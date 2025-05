Rodzime Asseco i wiodący włoski dostawca tzw. kwalifikowanych usług zaufania czy chmury obliczeniowej, zawarły partnerstwo – teraz zapowiadają start przełomowej usługi. Zamiast wysyłania listów (bo maile nie mają mocy urzędowej) będzie można wysyłać tzw. przesyłki elektroniczne w trybie tzw. kwalifikowanych e-doręczeń. Na pierwszy ogień taka wymiana możliwa będzie między Polską a Włochami. Ale Asseco ma większe ambicje i chce dostarczać taką korespondencję na całym kontynencie.

Na czym polega współpraca Asseco i Aruby?

Włoska firma Aruba i Asseco Data Systems stworzyły rozwiązanie dzięki któremu transgraniczne, kwalifikowane doręczenie elektroniczne, pomimo odmiennych standardów technicznych, jest w pełni zgodne z unijnym rozporządzeniem eIDAS. A to milowy krok w zakresie międzynarodowej „interoperacyjności usług zaufania”. Jak podkreślają w Asseco, to pionierska inicjatywa, będąca odpowiedzią na potrzeby firm prowadzących działalność międzynarodową i obywateli funkcjonujących w cyfrowym ekosystemie.

– Dzięki temu partnerstwu udało się zintegrować dwa odmienne krajowe standardy e-doręczeń – AS4 w Polsce i REM we Włoszech. Co istotne, cały proces przebiegł z zachowaniem pełnej zgodności z rozporządzeniem eIDAS, zarówno pod względem technicznym, jak i prawnym. Umożliwia to bezpieczną i weryfikowalną wymianę dokumentów oraz danych między podmiotami z różnych państw członkowskich UE. To przyspieszy realizację procesów biznesowych – tłumaczy Artur Miękina, dyrektor sprzedaży projektowej i rozwoju e-biznesu w Asseco Data Systems.

Jak zauważa Andrea Sassetti, szef Aruba PEC, testy pokazały, że kwalifikowane e-doręczenia mogą działać „bezpiecznie i płynnie w ujęciu transgranicznym”, nawet przy różnych standardach technicznych. – To przełom technologiczny, to strategiczna inwestycja w konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw, to fundament cyfrowej zgodności w Europie, który umożliwia stworzenie wspólnego standardu komunikacji między biznesem, obywatelami i administracją publiczną – wylicza Sassetti. – Dla wielu spośród naszych niemal 10 mln klientów Polska to ważny rynek, a możliwość wymiany korespondencji za pomocą e-doręczeń jest kluczowa dla prowadzenia działalności - kontynuuje.

Czym są kwalifikowane e-doręczenia?

Obecnie większość elektronicznej komunikacji między firmami – szczególnie w segmencie MŚP – odbywa się za pośrednictwem bezpłatnych, często pozaeuropejskich platform, które nie zapewniają weryfikacji tożsamości nadawców i odbiorców, ani nie gwarantują kontroli nad danymi. Stwarza to istotne ryzyka w zakresie bezpieczeństwa, niezgodności z regulacjami oraz technologicznej zależności od krajów trzecich. Tymczasem system kwalifikowanych e-doręczeń stanowi cyfrowy odpowiednik listu poleconego z potwierdzeniem odbioru. Umożliwia bezpieczne i prawnie wiążące przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną między administracją publiczną, firmami a obywatelami. Dzięki e-Doręczeniom nadawca zyskuje pewność doręczenia, a obie strony są jednoznacznie zidentyfikowane. To wygodne, szybkie i zgodne z przepisami rozwiązanie, które zastępuje tradycyjną korespondencję papierową. Eksperci uważają, że ta ewolucja technologiczna to realna szansa dla całego europejskiego ekosystemu – od małych i średnich firm, przez duże przedsiębiorstwa, aż po administrację publiczną.