Poniedziałek na rynkach globalnych, a zwłaszcza w USA, przyniósł odreagowanie piątkowego załamania, ale wtorkowa sesja znów przynosi spadki. Od godzin nocnych kontrakty na amerykańskie indeksy świecą na czerwono. Zniżkami zakończyła się także sesja w Azji, a podaż przeniosła się do Europy. Niemiecki DAX jest 0,85 proc. pod kreską, a francuski CAC40 traci 0,7 proc.

Krajowy rynek akcji jest przed południem najsłabszy w Europie. WIG20 oraz WIG zniżkują po około 1,5 proc. Wśród dużych spółek kolor zielony próbuje się przebić tylko w notowaniach Allegro i PZU, natomiast kilka spółek traci po około 3 proc. – są to LPP, PGE i Orlen. O 2,5 proc. osuwa się gwiazda ostatnich tygodni – KGHM. Na szerokim rynku jedną z najsłabszych firm jest JSW, którego notowania osuwają się o 5,5 proc.

Zniżki na rynkach akcji przynoszą jednak umocnienie obligacji skarbowych. Oprocentowanie polskich papierów dziesięcioletnich schodzi do 5,4 proc., tj. najniższego od ponad miesiąca poziomu. Podobnie zachowuje się amerykański rynek obligacji.

Na rynku walut dolar wciąż jest mocniejszy od euro. Kurs głównej pary sięga 1,155. Notowania pary USD/PLN rosną o 0,2 proc., do 3,688 zł. Ciężki dzień zapowiada się na rynku krypto. Bitcoin przecenia się o 3,5 proc., do 111,7 tys. dolarów. Rekordy śrubuje z kolei złoto, które w godzinach porannych sięgało nawet 4179,57 za uncję.