Korea Południowa: Parlament zagłosował za impeachmentem prezydenta Yoon Suk-yeola

Prezydent Korei Południowej z zakazem opuszczania kraju

9 grudnia Yoon Suk-yeol został objęty zakazem podróżowania za granicę. Zakaz został nałożony na urzędującego prezydenta Korei Południowej w związku z postępowaniem, jakie toczy się przeciwko niemu po tym, jak próbował wprowadzić w Korei Południowej stan wojenny. Wobec sprzeciwu parlamentu Yoon musiał ostatecznie wycofać się ze swoich planów. W związku z tymi wydarzeniami opozycja złożyła wniosek o impeachment prezydenta, ale w poprzednim głosowaniu, które odbyło się w ubiegłą sobotę, nie zdobyła dla niego wymaganej większości (2/3 członków Zgromadzenia Narodowego).

Policja prowadzi przeciwko Yoonowi postępowanie, w związku z zarzutami mówiącymi o zdradzie i nadużyciu władzy. Podobne postępowania toczą się przeciwko niektórym innym przedstawicielom administracji, którzy mieli być zaangażowani w realizację planów prezydenta. Wcześniej, w czasie konferencji prasowej, przedstawiciel południowokoreańskiej policji poinformował, że w sprawie gromadzony jest materiał dowodowy i, na jego podstawie, policja podejmie decyzję o kolejnych krokach, w tym właśnie o ewentualnym objęciu prezydenta zakazem opuszczania kraju.

3 grudnia prezydent Korei Południowej ogłosił stan wojenny, który po sześciu godzinach zniósł pod naciskiem Zgromadzenia Narodowego. Polityk jest pierwszym urzędującym prezydentem Korei Południowej z zakazem opuszczania kraju.

W związku z decyzją o impeachmencie, Jun traci władzę, ale pozostaje na stanowisku do czasu, aż Trybunał Konstytucyjny usunie go ze stanowiska lub przywróci. Jeżeli trybunał zdecyduje, że Jun ma odejść ze stanowiska prezydenta – do czego potrzebne jest sześć z dziewięciu głosów jego członków – bądź sam zrezygnuje, wybory prezydenckie będą musiały się odbyć w ciągu 60 dni.