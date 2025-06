Pepco odcina chore i słabsze gałęzie

Notowania Pepco po mocnej środowej zwyżce w czwartek też szły w górę. Pepco potwierdziło wcześniejsze nieoficjalne informacje. Znalazło kupca na podupadającą sieć Poundland. Nabywcą jest fundusz Gordon Brothers.

– Uzgodniona sprzedaż Poundland stanowi ważny kamień milowy w naszym planie strategicznym, mającym na celu odejście od kategorii produktów FMCG i skoncentrowanie się głównie na marce Pepco, czyli naszym biznesie odzieżowym i towarów ogólnego przeznaczenia, o wyższej marży – komentuje Stephan Borchert, prezes Pepco Group.

Transakcja pod lupą

Wartości transakcji nie podano. Wiadomo natomiast, że mowa o symbolicznej kwocie. W praktyce Pepco do transakcji dopłaci, ale zdaniem analityków i tak jest to dla grupy dobry biznes. Poundland obciążał skonsolidowane wyniki i nie widać było poprawy sytuacji. Jak wskazuje Dariusz Dadej, ekspert z Noble Securities, same odpisy na tę problematyczną sieć wyniosły 775 mln euro w 2023/2024 roku i 234 mln euro w I połowie 2024/2025.

Szczegółów dotyczących transakcji nie podano. Wiadomo m.in., że pożyczki będące częścią ogólnego wsparcia finansowego pozostają w mocy pomiędzy grupą Pepco (jako pożyczkodawcą) a Poundland (pożyczkobiorca).