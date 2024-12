Zajmuje się pan Unią w różnych rolach i różnych miejscach od 26 lat. Obserwował pan Polskę, jak stała w przedsionku do Unii, potem jak była tym nowym państwem członkowskim, wreszcie jak stała się jednym z głównych rozgrywających w UE. Czy Polska jest dziś traktowana inaczej? Lepiej, poważniej?

To jest jak w procesie dojrzewania. Żeby być skutecznym w negocjacjach, trzeba najpierw zrozumieć instytucję, w której się pracuje. Wraz z upływającym czasem mamy więcej doświadczenia. Natomiast szacunek dla Polski nie wiąże się tylko ze stażem członkowskim. Wiąże się z przekonaniem, że dzisiejsza Polska, choć jest asertywna, choć nie ukrywa swoich interesów, to jest głęboko przekonana, że i jej bezpieczeństwo, i pomyślność są ściśle powiązane z siłą Unii Europejskiej. Nie jesteśmy też na bakier z wartościami europejskimi. A to przez lata było gigantycznym obciążeniem, żeby zabiegać o nasze sprawy. To na szczęście odeszło. A ludzi mamy sporo w polskiej administracji, którzy Unię rozumieją bardzo dobrze, często lepiej niż ministrowie czy dyplomaci innych państw UE.

O komisarzach mówi się, że narodowy paszport powinni zostawić w przedpokoju. Czy to w ogóle możliwe? Czy pan jako osoba tak mocno zaangażowana w zabieganie o polskie interesy i tak blisko związana z premierem jest w stanie zmienić perspektywę?

Ćwiczyłem się w tym, jak budować porozumienie w gronie 27 państw członkowskich, przez prawie 10 lat. Na pewno najlepszą szkołą było doświadczenie szefa gabinetu przewodniczącego Rady Europejskiej. Bo istotą decyzji na tym poziomie jest jednomyślność. Czyli musiałem uwzględniać interesy wszystkich 27, a nawet wcześniej – przed brexitem – 28 państw. Z tym paszportem to jest tak, że można oczywiście go zostawić w przedpokoju, ale na pewno nie sposób odciąć się od swoich doświadczeń życiowych i od swoich przekonań. I siłą rzeczy, dla mnie to jest związane z Polską i to się nie zmieni. I tak chyba powinno być. Dlatego mamy komisarza z każdego kraju, żebyśmy w tym zderzeniu różnych doświadczeń mogli wypracować interes europejski. Bo on jest do zdefiniowania. Nie jest to coś, co może określić jedna czy druga osoba. On się może zdefiniować tylko w dialogu rozbieżnych doświadczeń i interesów.

W polskiej administracji mamy sporo ludzi, którzy Unię rozumieją bardzo dobrze, często lepiej niż ministrowie czy dyplomaci innych państw UE.

Osoby, które dobrze pana znają, mówią, że rozumie się pan z Tuskiem bez słów. Czy faktycznie tak jest? Nie musi pan nawet dzwonić do niego, żeby wiedzieć, jakie ma zdanie w sprawach dotyczących UE?