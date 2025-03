LOT to jedyna linia tradycyjna w Europie Środkowej

– LOT jest dzisiaj jedyną hubową linią lotniczą w szeroko rozumianej Europie Środkowo-Wschodniej, która ma odpowiednią skalę, by w ogóle myśleć o rozwoju poza własną bazą. Air Serbia, rumuński TAROM czy łotewski airBaltic są na to za małe i koncentrują się na własnych hubach, natomiast LOT ma ograniczone możliwości rozwoju w Warszawie i doświadczenie w zakładaniu innych baz – mówi Dominik Sipiński, ekspert rynku lotniczego, redaktor naczelny ch-aviation.

Wskazuje jednocześnie, że taka dywersyfikacja jest dla linii zawsze bardzo ryzykowna, bo drugorzędna baza bardzo rzadko generuje wystarczający ruch, by stać się „mikrohubem”. – LOT-owskie doświadczenie z Budapesztu doskonale o tym świadczy – a konkurencja o ruch do/z takich miast jest zwykle bardzo trudna z uwagi na agresywną strategię linii niskokosztowych – dodaje Dominik Sipiński.

Przesiadek w Warszawie jest coraz więcej

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) przewiduje, że w 2030 r. – czyli dwa lata przed planowanym uruchomieniem CPK – na Lotnisku Chopina będzie popyt na ok. 29,5 mln pasażerów, a w 2032 r. – 31,4 mln. Zazwyczaj LOT w liczbie pasażerów korzystających ze stołecznego lotniska ma ok. połowy udziałów. Jest to także linia, która dostarcza temu portowi najcenniejszych pasażerów, czyli takich, którzy w Warszawie się przesiadają.

A takich jest coraz więcej. W styczniu 2025 r. było ich 398,2 tys. (wzrost o 14 proc. w porównaniu z tym miesiącem w 2024 r.) – stanowi to ok. 25,5 proc. ogółu. W lutym było to 366,2 tys. pasażerów (wzrost o 6 proc. rok do roku) i ok. 23,4 proc. ogółu (wyniki nie są jeszcze potwierdzone).

Są ograniczenia, ale i nowe kierunki

LOT oczywiście chciałby się rozwijać szybciej na stołecznym lotnisku, ale Airport Coordination Limited, koordynator slotowy Lotniska Chopina, który zarządza działkami czasowymi startów i lądowań na 77 lotniskach na świecie, odrzucił aż 41 proc. wniosków LOT-u o nowe sloty w sezonie letnim, przyznając mu jedynie 13 344 nowych praw. To z kolei oznacza, że podaż w lecie 2025 r. zwiększy się zaledwie o 6 proc.

Mimo to LOT ogłosił nowe połączenia z Warszawy. Po Lizbonie, która wystartowała 3 lutego (loty codzienne), od 12 kwietnia poleci do Reykjaviku – cztery razy w tygodniu latem i trzy razy zimą, a od 26 kwietnia ruszą rejsy na Maltę (cztery razy w tygodniu). Nowością z sezonu letniego są także greckie Saloniki – codziennie od 17 czerwca. Więcej będzie lotów na Bałkany: do Splitu, Dubrownika i Zagrzebia, Belgradu i Lublany, a także do Sarajewa. Wzrośnie także liczba połączeń do Rumunii: Bukaresztu, Kluż-Napoka oraz Oradei. Nowym, „prawie” warszawskim połączeniem będzie także właśnie ogłoszony kierunek z Radomia do Barcelony.