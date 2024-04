LOT wraca do zakupów. Polski przewoźnik na krótkiej liście miliardera

Nikt nie komentuje negocjacji

Główny właściciel Smartwings, Jiří Šimáně, nie chciał bliżej komentować rozpoczętego procesu. — Mogę tylko potwierdzić, że nasza firma cieszy się zainteresowaniem na rynku. Reszty w tej chwili wolę nie komentować — powiedział „HN” Jiří Šimáně, który oprócz linii lotniczych kontroluje również Unimex Group. Zajmuje się ona oprócz turystyki także nieruchomościami i posiada sklepy Uni Hobby.

Jeszcze oszczędniejszy w komentowaniu potencjalnej transakcji jest prezes LOT-u, Michał Fijoł. — Lata pracy w zachodnich korporacjach nauczyły mnie, że jeśli nie ma konkretów, to nie ma także komentarza — powiedział. I odesłał do informatorów czeskiego dziennika.

— Spekulacji na rynku nie komentujemy — odpowiedziała z kolei rzeczniczka Eurowings, Raquel Krüggeler.

Kto ma szanse na kupno Smartwings

Sprzedanie Smartwingsa Niemcom jest jednak bardzo mało prawdopodobne. Jakub Habarta, analityk rynku lotniczego z grupy inwestycyjnej Behind Inventions bardzo wątpi, żeby mogło dojść do takiego scenariusza. — Chociaż współpraca między firmami pogłębiała się przez dłuższy czas, dla akwizycji ze strony Eurowings brakuje długoterminowego uzasadnienia. To zupełnie inny rynek, model biznesowy, flota samolotów i mentalność operacyjna niż w przypadku Lufthansy — powiedział Jakub Habarta w rozmowie z „HN”.

Nie mówiąc już o tym, że sama Lufthansa już teraz ma potężne kłopoty z przejmowaniem włoskich linii ITA, spadkobiercy Alitalii. Komisja Europejska co chwilę stawia nowe warunki, a Lufthansa i ITA są gotowe do pozbywania się kolejnych slotów (działek czasowych startów i lądowania) na włoskich lotniskach. Trudno jest sobie wyobrazić, aby w tej sytuacji KE zgodziła się na przejęcie kolejnego przewoźnika przez Niemców. Tym bardziej, że w regionie jest już linia z Grupy LH, czyli Austrian Airlines.