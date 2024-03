Elon Musk kasuje tweety, w których atakował MacKenzie Scott, byłą żonę Bezosa

Bracia filantropi

Sam Musk także angażuje się w działalność charytatywną razem ze swoim bratem Kimbalem. Większość dotacji Musk Foundation nakierowana jest na cele związane z energią odnawialną, eksploracją kosmosu czy sztuczną inteligencją. Cele te są więc zgodne z profilem działalności firm Elona Muska.

Tak ostra krytyka MacKenzie Scott ze strony miliardera, znanego choćby z, eufemistycznie określając, luźnego podejścia do przepisów bezpieczeństwa pracy czy praw pracowniczych, nie spotkała się tylko z ciepłym przyjęciem. A sam Musk najwyraźniej zorientował się, że mógł przesadzić, bo tweety po cichu zniknęły z serwisu X.

MacKenzie Scott od czasu sfinalizowania rozwodu z Jeffem Bezosem w 2019 r. sukcesywnie rozdaje 38 mld dolarów, które otrzymała przy podziale majątku. Pieniądze przekazuje na przykład takim organizacjom jak Planned Parenthood (zajmującej się wspieraniem świadomego rodzicielstwa i pomocą przy aborcji).

Pełna bezwarunkowość donacji

Ale tym, za co MacKenzie Scott jest najgłośniej chwalona przez organizacje charytatywne, NGO i uczelnie, które wsparła, jest bezwarunkowość jej donacji. W przeciwieństwie do większości miliarderów-filantropów, Scott nie wymaga spełniania określonych wymogów sprawozdawczości, ani nie przypisuje sobie prawa decydowania, na co wydać przekazane przez siebie pieniądze.

– Najbardziej cenione prezenty to zdecydowanie te, które nie podlegają żadnym ograniczeniom – mówiła w 2020 w rozmowie z Associated Press Ruth Simmons z Prairie Viev A&M University.

Uczelnia otrzymała wówczas od MacKenzie Scott darowiznę w wysokości 50 mln dolarów.