Izrael potwierdził otrzymanie dokumentów. Porozumienie z Hamasem już obowiązuje

Ciężarówki z pomocą czekają

Porozumienie zakładało, że każdego dnia do Gazy będzie mogło wjechać 600 ciężarówek z pomocą - to znacznie więcej, niż do tej pory. Setki ciężarówek ustawiają się już w kolejce na przejściu granicznym w Rafah.

Ponad 15 miesięcy izraelskiego bombardowania zniszczyło palestyńską enklawę, wywołując katastrofę humanitarną.

Odzyskane ciało Orona Szaula

Tymczasem elitarne jednostki izraelskiej armii z pomocą agencji wywiadu Szin Bet odzyskały ciało izraelskiego żołnierza Orona Szaula. Do tej pory ciało było przetrzymywane przez palestyński Hamas. Premier Izraela Benjamin Netanjahu pochwalił służby za skuteczną operację. - Oddaję cześć rodzinie Szaula i gratuluję Szin Betowi i Siłom Obrony Izraela za ich skuteczność i odwagę - oznajmił Netanjahu.

Dodał, że ciało innego żołnierza, Hamara Goldina, również zabitego w Strefie Gazy, także powinno wrócić do Izraela, choć do tej pory jest w rękach Hamasu.

Izraelska armia nie poddała szczegółów operacji, nie jest też jasne kiedy została przeprowadzona.