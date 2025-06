I za takie właśnie wypowiedzi pozwy szykuje teraz Jacek Murański. – Pozywam całą redakcję Telewizji Republika, a oddzielne procesy wytaczam politykom PiS: Sebastianowi Kalecie i Patrykowi Jakiemu – wylicza. Jak tłumaczy Murański, Patryk Jaki w materiale wyemitowanym w mediach społecznościowych miał wyciąć i wyjąć z kontekstu jego wypowiedź tak, by sugerowała pochwałę dla rosyjskiej agresji na Polskę.

– Nad pozwami pracuję już z moimi prawnikami – mówi Murański. A co na to Konrad Niewolski? W rozmowie z nami deklaruje, że podtrzymuje wszystko, co mówił na temat Murańskiego. – Ten wyrok zostanie uchylony w sądzie. Nie przedstawiałem dotąd dowodów tylko po to, by chronić swoich świadków. Murański odpowie za swoje czyny – odgraża się.