Marek Biernacki o dywersji na kolei: Można mówić o działaniach terrorystycznych

Biernacki pytany o to, dlaczego – skoro do uszkodzenia torów doszło prawdopodobnie w sobotę wieczorem, o dywersji poinformowano dopiero w poniedziałek rano. – Dziś mamy posiedzenie komisji ds. służb specjalnych, będziemy dokładnie sprawę analizować – odparł.

Były szef MSWiA stwierdził przy tym, że w przypadku takich działań można już mówić nie tylko o dywersji i sabotażu, ale też o „działaniach terrorystycznych”.

W kontekście sprawców dywersji Biernacki podkreślał, że nie jest to raczej stale działająca grupa dywersyjna, lecz grupa stworzona doraźnie. – To są grupy organizowane ad hoc, przez internet, za pośrednictwem serwisu Telegram. Szuka się ludzi, którzy dokonają tego typu zamachów – mówił. Na uwagę, że sabotażu dokonano w sposób przemyślany, w miejscu słabo monitorowanym, Biernacki odparł, że dywersanci wiedzieli, gdzie uderzyć, bo „to jest wszystko kierowane przez służby rosyjskie”. – Kierowane nie inspirowane – zaznaczył. Wyraził też przekonanie, że za sabotażem stoją Rosjanie.

– Co ciekawe stało się to w momencie, gdy Polska chciała otworzyć przejścia na granicy z Białorusią. Te sekwencje są dość istotne i też sprawdzające, jak zachowa się polskie społeczeństwo – zauważył Biernacki.

Marek Biernacki wyjaśnia, jakie były cele dywersji na kolei w Polsce

– Służby rosyjskie nawet rozszerzyły swoje struktury, jeśli chodzi o działania dywersyjne, sabotażowe, terrorystyczne nie tylko w Polsce, ale też w całej Europie – mówił też były szef MSWiA. – Te akty dywersji będą następowały, jeżeli nie będzie coraz bardziej zdecydowanej postawy państw Zachodu, NATO, Ameryki. Rosjanie jak zwykle testują. Atak dronów (na Polskę w nocy z 9 na 10 września – red.) też miał określony cel – (sprawdzenie) jak zachowa się NATO. NATO zachowało się kapitalnie, stanęło przy nas murem, Rosjanie zrozumieli, że nie tędy droga, bo Polska w przypadku agresji nie będzie sama – mówił poseł PSL. Jego zdaniem sabotaż na kolei ma z kolei na celu „skłócenie społeczeństwa, polityków”.