Władysław Kosiniak-Kamysz apeluje, by go naśladować. Wspomina o „filmikach na TikToku”

Ja komunikacyjnie z BBN-em, prezydentem, jestem w takim kontakcie, że jakieś kanały komunikacyjne sobie wypracowaliśmy - mówił w rozmowie z Radiem Zet prezes PSL, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Publikacja: 18.11.2025 09:37

Władysław Kosiniak-Kamysz

Władysław Kosiniak-Kamysz

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje słowa gen. Wiesława Kukuły o stanie przedwojennym?
  • Jak, zdaniem wicepremiera, powinien zostać rozwiązany problem spotkań Karola Nawrockiego z szefami służb?
  • Jaki styl uprawiania polityki rekomenduje Władysław Kosiniak-Kamysz?

Kosiniaka-Kamysza pytano o akt dywersji, do jakiego doszło w sobotę wieczorem na linii kolejowej Warszawa–Puławy. W poniedziałek rząd poinformował, że w miejscowości Mika, na trasie kolejowej Warszawa–Lublin, doszło do uszkodzenia torowiska w wyniku „aktu dywersji” i o „eksplozji ładunku wybuchowego”. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że w sprawie zabezpieczono „bardzo obfity materiał dowodowy”, który „pozwoli z całą pewnością bardzo szybko zweryfikować sprawców tego haniebnego aktu dywersji”.

Władysław Kosiniak-Kamysz: Jesteśmy w stanie pomiędzy wojną i pokojem 

Na pytanie, czy dywersji na pewno dopuścili się Rosjanie, wicepremier odparł, że „gdy zostaną złapani sprawcy, ci, którzy to przeprowadzili, wtedy będziemy mieć absolutną pewność”. – Ale jeśli przeanalizować wszystkie zdarzenia, które miały miejsce w Polsce, Europie, sprawy lotnisk (których działanie było zakłócane przez tajemnicze drony – red.), akcje dywersji w innych państwach, podpalenia w centrach handlowych, to wszystkie ślady prowadzą na wschód do Rosji – podkreślił. 

– To element wojny, którą (Rosjanie) prowadzą z NATO, Europą, z nami, wojny hybrydowej. Chodzi o to, żeby zasiać niepokój, strach. Mamy być ostrożni, ale nie przestraszeni, mamy być pokorni, ale silni – kontynuował Kosiniak-Kamysz. – (Rosjanie robią) Wszystko po to, żeby zburzyć wspólnotę wewnątrz państw, zniszczyć sojusze, zasiać niepewność – dodał. 

Czytaj więcej

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński
Przestępczość
Ładunek wybuchowy na torach. Minister Marcin Kierwiński: Mieliśmy bardzo dużo szczęścia
Wicepremiera pytano też o kamerę, którą umieszczono w pobliżu miejsca, w którym doszło do sabotażu i o cel jej umieszczenia. Według Kosiniaka-Kamysza mogło chodzić o zarejestrowanie wybuchu, albo o obserwację miejsca, w którym ładunek został umieszczony. – Takie hipotezy przez ABW będą badane – dodał. 

Mamy być ostrożni, ale nie przestraszeni, mamy być pokorni, ale silni

Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej

W kontekście wypowiedzi szefa Sztabu Generalnego WP gen. Wiesława Kukuły dla Polskiego Radia, w której stwierdził on, że żyjemy w czasie przedwojennym, wicepremiera pytano, czy jesteśmy „na pięć minut przed inwazją Rosji”. – Nie. To nie jest ani stan wojny, ani stan pokoju. To stan pomiędzy wojną i pokojem, gdzie mamy ataki, akty dywersji, mamy dezinformację na gigantyczną skalę w internecie, próby niszczenia infrastruktury krytycznej w Europie, mamy kreowane nowe szlaki migracyjne, to wszystko element nowego rodzaju wojny – wyjaśnił. 

Władysław Kosiniak-Kamysz: Warto patrzeć na sposób prowadzenia polityki przeze mnie, przez PSL

Kosiniaka-Kamysza pytano też, czy wobec sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, prezydentowi Karolowi Nawrockiemu powinno się umożliwić spotkanie z szefami służb. Jak informowała wcześniej Kancelaria Prezydenta, w wyniku działań Kancelarii Premiera do takiego spotkania nie doszło, a reakcją Pałacu Prezydenckiego było niepodpisanie przez prezydenta nominacji 136 funkcjonariuszy wywiadu na pierwszy stopień oficerski. 

– Informacje docierają do prezydenta. Prezydent o najważniejszych przypadkach jest na bieżąco informowany. Nie ma problemu z obiegiem informacji – zapewnił Kosiniak-Kamysz, który mówił jednocześnie, że on sam nie ma nic przeciwko temu, by szef SKW spotkał się z prezydentem Nawrockim.

W kontekście ewentualnych spotkań prezydenta z szefami służb Kosiniak-Kamysz mówił, że szczegóły współpracy w tym zakresie powinni uzgodnić prezydent z premierem. 

– Ja komunikacyjnie z BBN-em, prezydentem, jestem w takim kontakcie, że jakieś kanały komunikacyjne sobie wypracowaliśmy. Pytanie, czy ze strony Kancelarii Prezydenta jest chęć do komunikowania się z panem premierem. Dlatego warto patrzeć na sposób prowadzenia polityki przeze mnie, przez PSL, przeze mnie jako prezesa PSL i ministra obrony. Gdyby więcej było takiego stylu... On nie przynosi może jaskrawości, wystrzałów, które kochają krótkie filmiki na TikToku, ale jest efektywny dla spraw bezpieczeństwa – zaznaczył Kosiniak-Kamysz. 

Pytany, czy jego słowa nie są formą złośliwości pod adresem premiera Donalda Tuska, który często umieszcza filmy na TikToku i w serwisie X, wicepremier odparł, że „nie chodzi o złośliwość”. – Ja mam po prostu inny styl uprawiania polityki. Może on nie jest tak wizerunkowy pod względem efektów medialnych, ale w sprawach bezpieczeństwa myślę, że jest bardzo potrzebny – dodał. 

Na pytanie, czy rząd rozważa wprowadzenie stanu wyjątkowego w Polsce Kosiniak-Kamysz odpowiedział: „nie”. 

Źródło: rp.pl

e-Wydanie
