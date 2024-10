Coldplay wytłoczył płytę „Moon Music” z butelek z recyclingu

Nowa płyta Coldplay wyznacza jeszcze wyższe standardy zrównoważonego rozwoju. Każdy winyl (140g EcoRecord rPET) jest w 100 proc. wykonany z przetworzonych plastikowych butelek (na jeden egzemplarz LP przypada dziewięć butelek).

Ponadto muzycy współpracowali z wieloletnimi partnerami The Ocean Cleanup, aby stworzyć nowy format: Notebook Edition EcoRecord rPET LP. Do jego produkcji wykorzystano 70 proc. plastiku rzecznego, wyłowionego przez The Ocean Cleanup z rzeki Rio Las Vacas w Gwatemali, co zapobiegło dotarciu plastiku do Zatoki Honduraskiej i Oceanu Atlantyckiego.

Edycja CD „Moon Music” to także pierwsza na świecie płyta kompaktowa EcoCD, stworzona w 90 proc. z poliwęglanu pochodzącego z recyklingu, również pozyskanego z odpadów pokonsumenckich.

Coldplay gra dalej

„Moon Music” to pierwszy album Coldplay od czasu „Music Of The Spheres” z 2021 roku, z którego pochodził przebój „My Universe”, nagrany z BTS. Płyta, nominowana do Grammy, zdobyła już ponad cztery miliardy streamów.

Zespół kontynuuje trasę koncertową „Music Of The Spheres”, w ramach której sprzedano już ponad 9 milionów biletów na całym świecie.