Gość „Plusa Minusa” poleca. Radek Rak: Knausgård wpada na imprezę u Dicka

Regularnie wracam do książki „Rozejrzyj się!” Dariusza Dziektarza. Choć wydana rok temu, dziś to niemal prehistoria. Przypomina mi twórczość Bohdana Dyakowskiego – popularyzatora przyrody, który potrafił zabrać czytelnika do spiżarni czy ogrodu i pokazać, co tam żyje. Dziektarz robi coś podobnego, pokazuje, co mieszka w łazience, pod lodówką, na trawniku pod blokiem. W betonozie codzienności też tętni życie, trzeba tylko się rozejrzeć. Cieszę się, że wkrótce ukaże się jego nowa książka.