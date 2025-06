Dziennikarz, podróżnik i fotograf Bartek Kieżun, autor kulinarnych przewodników m.in. po Italii, Chorwacji, Portugalii, ale też Atenach, Jerozolimie, Neapolu i Stambule, od jakiegoś czasu szukał powodu, aby częściej odwiedzać Barcelonę. W szczerej opowieści o tym, co go zachwyca, a co denerwuje w tym mieście, przyznaje, że najlepszym pretekstem było po prostu napisanie o nim książki.

Zaczął od oglądania filmów, przeglądu literatury i dosłownie wszystkiego, co wpadło mu w ręce. W części praktycznej skupił się na smakowaniu lokalnych kulinariów i zatopił się w mieście. Owoc tej pracy, książka zatytułowana „Barcelona. Łakomym okiem. Przewodnik po mieście i jego kuchni”, to połączenie smaków, historii, legend i topografii miasta. Wszystko to okraszone jest poczuciem humoru, obserwacjami i anegdotami.