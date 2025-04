Kolejne działania ministerstwa będą podejmowane zgodnie z procedurami przewidzianymi w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach Ministerstwo Kultury

Jednak 18 kwietnia otrzymał pismo z MKiDN, którego konsekwencją jest jego zawieszenie. Tak komentuje sprawę: „Byliśmy w przededniu zgłoszenia podejrzenia układu korupcyjnego działającego przeciwko naszej organizacji. Jedną decyzją ministerstwo zamknęło nam usta i uniemożliwiło praworządne działanie” – piszą zawieszone władze, wspominając, że nie zdążyły wypłacić „kilkudziesięciomilionowej wypłaty tzw. nawisu (…) bezpośrednio do artystów (…). Nie wiemy teraz co stanie się z pieniędzmi, które obiecaliśmy wykonawcom. Jest jeszcze jeden problem, który urzędnicy z łatwością mogli przewidzieć – zawieszenie zarządu STOART oznacza, że nie będziemy mogli tak ściśle, jak to niezbędne, współpracować z policją, która na wniosek prokuratury prowadzi już czynności związane ze zgłoszonymi przez nas zeszłorocznymi nadużyciami”.

Władze STOART zwróciły się o pomoc do CBA

Zawieszony zarząd stwierdza: „szokuje nas to, że (…) decyzją MKiDN zostaliśmy zrównani z tymi, których nadużycia napiętnowaliśmy oraz z tymi, którzy swoimi działaniami sprawili, że zdecydowaliśmy się zwrócić o pomoc do CBA”.

Pismo relacjonujące całą sprawę podpisał m.in. Artur Gadzała, zawieszony przewodniczący zarządu ZAW STOART, skrzypek-solista Sinfonii Varsovii.

Sprawę skomentował Piotr Jędrzejowski, rzecznik Ministerstwa Kultury: „W związku z niewykonaniem wezwania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do usunięcia uchybień związanych ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów ZAW STOART, co stanowiło naruszenie statutu stowarzyszenia, ministerstwo złożyło wniosek o odwołanie wszystkich aktywnych członków zarządu. Mandaty ulegają zawieszeniu do chwili rozpatrzenia wniosku ministra przez Walne Zebranie Delegatów. Kolejne działania ministerstwa będę podejmowane zgodnie z procedurami przewidzianymi w ustawie Prawo o stowarzyszeniach”.