36 min. 41 sek.

Polska 2050 dzieli się na trzy części, trwa ocieplenie na linii Tusk–Nawrocki

W nowym odcinku podcastu Polityczne Michałki Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko analizują polityczny tydzień, w którym na pierwszy plan wysuwają się dwa wątki: głęboki kryzys w Polsce 2050 oraz wyraźna zmiana tonu w relacjach między premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Karolem Nawrockim.

Polityczny tydzień przyniósł skrajne emocje – rozpad w Polsce 2050 i zaskakujące zbliżenie na linii Tusk–Nawrocki. Czy to tylko przypadkowy zbieg zdarzeń, czy początek głębszej zmiany w układzie sił?

Polska 2050 na granicy rozpadu

Pierwsza część podcastu poświęcona jest sytuacji w Polsce 2050, która – jak zgodnie zauważają prowadzący – weszła w fazę ostrego kryzysu organizacyjnego i politycznego. W tle są nie tylko kontrowersyjne wypowiedzi i wycieki, ale też chaos proceduralny i brak jasnego przywództwa. – To jest już etap rozpadu. Bywa to dla partii politycznych i ich wizerunku tragifarsą, ale bywa też czymś znacznie poważniejszym, bo dotyczy realnych ludzi i realnych karier – mówi Michał Kolanko. – Mam wrażenie, że kolejne szczeble drabiny eskalacyjnej, jak mawiają geopolitycy, po prostu się kończą – dodaje Michał Szułdrzyński. Kolanko przedstawia też swoją diagnozę strukturalną partii Szymona Hołowni. – Moje rozpoznanie jest takie, że Polska 2050 dzieli się dziś na trzy części, w których są odpowiednio lojaliści Szymona Hołowni, Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i Pauliny Hennig-Kloski – podkreśla.

Tusk, koalicja i koszt permanentnego konfliktu z Nawrockim

Druga część rozmowy dotyczy pozycji Donalda Tuska i kondycji całej koalicji rządzącej. Punktem odniesienia są najnowsze sondaże, które – mimo trudnego początku roku – pokazują względną stabilność poparcia dla rządu. – Dla premiera Tuska to w gruncie rzeczy dobra wiadomość. Ostatnie tygodnie są obiektywnie trudne, ale poparcie się nie sypie – ocenia Michał Kolanko. W tym kontekście pojawia się teza, że premier coraz wyraźniej dostrzega koszt nieustannej wojny z prezydentem, zwłaszcza dla centroprawicowych wyborców.