Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

36 min. 41 sek.

Polska 2050 dzieli się na trzy części, trwa ocieplenie na linii Tusk–Nawrocki

W nowym odcinku podcastu Polityczne Michałki Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko analizują polityczny tydzień, w którym na pierwszy plan wysuwają się dwa wątki: głęboki kryzys w Polsce 2050 oraz wyraźna zmiana tonu w relacjach między premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Karolem Nawrockim.

Publikacja: 23.01.2026 15:00

Michał Szułdrzyński, Michał Kolanko

Polityczny tydzień przyniósł skrajne emocje – rozpad w Polsce 2050 i zaskakujące zbliżenie na linii Tusk–Nawrocki.  Czy to tylko przypadkowy zbieg zdarzeń, czy początek głębszej zmiany w układzie sił?

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Szymon Hołownia
Polityka
Konflikt we władzach klubu parlamentarnego Polski 2050. Jest reakcja Szymona Hołowni

Polska 2050 na granicy rozpadu

Pierwsza część podcastu poświęcona jest sytuacji w Polsce 2050, która – jak zgodnie zauważają prowadzący – weszła w fazę ostrego kryzysu organizacyjnego i politycznego. W tle są nie tylko kontrowersyjne wypowiedzi i wycieki, ale też chaos proceduralny i brak jasnego przywództwa. – To jest już etap rozpadu. Bywa to dla partii politycznych i ich wizerunku tragifarsą, ale bywa też czymś znacznie poważniejszym, bo dotyczy realnych ludzi i realnych karier – mówi Michał Kolanko. – Mam wrażenie, że kolejne szczeble drabiny eskalacyjnej, jak mawiają geopolitycy, po prostu się kończą – dodaje Michał Szułdrzyński. Kolanko przedstawia też swoją diagnozę strukturalną partii Szymona Hołowni. – Moje rozpoznanie jest takie, że Polska 2050 dzieli się dziś na trzy części, w których są odpowiednio lojaliści Szymona Hołowni, Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i Pauliny Hennig-Kloski – podkreśla.

Czytaj więcej

Donald Tusk
Polityka
Sondaż: W tym wariancie obecna koalicja jest bliska utrzymania władzy

Tusk, koalicja i koszt permanentnego konfliktu z Nawrockim

Druga część rozmowy dotyczy pozycji Donalda Tuska i kondycji całej koalicji rządzącej. Punktem odniesienia są najnowsze sondaże, które – mimo trudnego początku roku – pokazują względną stabilność poparcia dla rządu. – Dla premiera Tuska to w gruncie rzeczy dobra wiadomość. Ostatnie tygodnie są obiektywnie trudne, ale poparcie się nie sypie – ocenia Michał Kolanko. W tym kontekście pojawia się teza, że premier coraz wyraźniej dostrzega koszt nieustannej wojny z prezydentem, zwłaszcza dla centroprawicowych wyborców.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podczas ceremonii ogłoszenia statutu Rady Pokoju, na 56.
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Karol Nawrocki i Donald Tusk dobrze rozgrywają Radę Pokoju Donalda Trumpa

Geopolityka i ocieplenie na linii Tusk–Nawrocki

Co ze sprawą Grenlandii? – Mamy do czynienia z sytuacją, w której przywódca jednego państwa NATO grozi innemu państwu NATO w sprawie terytorium. To jest kontekst, w którym krajowe awantury stają się kompletnie niezrozumiałe – mówi Michał Szułdrzyński. Zdaniem obu prowadzących właśnie ten kontekst tłumaczy wyraźne ocieplenie relacji między premierem a prezydentem. – W tej sprawie obaj zachowali się propaństwowo. Nie było szukania tanich punktów politycznych – ocenia Michał Kolanko. – Wyborcy po prostu widzą, że się nie kłócą. A to w sprawach bezpieczeństwa ma ogromne znaczenie – dodaje.

Rozmówcy podkreślają, że Polska prowadzi dziś ostrożną grę: z jednej strony nie antagonizuje Stanów Zjednoczonych, z drugiej – nie rezygnuje z procedur konstytucyjnych i współpracy rządu z prezydentem w tej akurat sprawie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Miejsca Polska Regiony Europa Osoby Donald Tusk Donald Trump Polska 2050 Karol Nawrocki Grenlandia

Powiązane

Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Władysław Kosiniak-Kamysz i Donald Trump
Polityka
Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiada Donaldowi Trumpowi: Polska życiem żołnierzy dała dowód lojalności
Szymon Hołownia
Polityka
Propozycja Szymona Hołowni dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i Pauliny Hennig-Kloski
Karol Nawrocki i Donald Tusk
Polityka
Łukasz Fyderek: Na pewnym etapie trzeba zadać pytanie, co zrobić, żeby nas się bano
Grzegorz Schetyna
Polityka
Schetyna przypomina Trumpowi: 45 polskich żołnierzy zginęło w geście solidarności z USA
Donald Tusk
Polityka
Sondaż: W tym wariancie obecna koalicja jest bliska utrzymania władzy
Donald Tusk
Polityka
Tusk o stosunkach Europy z USA: Są w kryzysie, ale ich utrzymanie jest kluczowe
Rząd kontynuuje prace nad reformą Państwowej Inspekcji Pracy
Polityka
To jednak nie koniec reformy PIP. Co w nowej wersji ustawy?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama