Aktualizacja: 23.01.2026 15:24 Publikacja: 23.01.2026 15:00
Polityczny tydzień przyniósł skrajne emocje – rozpad w Polsce 2050 i zaskakujące zbliżenie na linii Tusk–Nawrocki. Czy to tylko przypadkowy zbieg zdarzeń, czy początek głębszej zmiany w układzie sił?
Pierwsza część podcastu poświęcona jest sytuacji w Polsce 2050, która – jak zgodnie zauważają prowadzący – weszła w fazę ostrego kryzysu organizacyjnego i politycznego. W tle są nie tylko kontrowersyjne wypowiedzi i wycieki, ale też chaos proceduralny i brak jasnego przywództwa. – To jest już etap rozpadu. Bywa to dla partii politycznych i ich wizerunku tragifarsą, ale bywa też czymś znacznie poważniejszym, bo dotyczy realnych ludzi i realnych karier – mówi Michał Kolanko. – Mam wrażenie, że kolejne szczeble drabiny eskalacyjnej, jak mawiają geopolitycy, po prostu się kończą – dodaje Michał Szułdrzyński. Kolanko przedstawia też swoją diagnozę strukturalną partii Szymona Hołowni. – Moje rozpoznanie jest takie, że Polska 2050 dzieli się dziś na trzy części, w których są odpowiednio lojaliści Szymona Hołowni, Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i Pauliny Hennig-Kloski – podkreśla.
Druga część rozmowy dotyczy pozycji Donalda Tuska i kondycji całej koalicji rządzącej. Punktem odniesienia są najnowsze sondaże, które – mimo trudnego początku roku – pokazują względną stabilność poparcia dla rządu. – Dla premiera Tuska to w gruncie rzeczy dobra wiadomość. Ostatnie tygodnie są obiektywnie trudne, ale poparcie się nie sypie – ocenia Michał Kolanko. W tym kontekście pojawia się teza, że premier coraz wyraźniej dostrzega koszt nieustannej wojny z prezydentem, zwłaszcza dla centroprawicowych wyborców.
Co ze sprawą Grenlandii? – Mamy do czynienia z sytuacją, w której przywódca jednego państwa NATO grozi innemu państwu NATO w sprawie terytorium. To jest kontekst, w którym krajowe awantury stają się kompletnie niezrozumiałe – mówi Michał Szułdrzyński. Zdaniem obu prowadzących właśnie ten kontekst tłumaczy wyraźne ocieplenie relacji między premierem a prezydentem. – W tej sprawie obaj zachowali się propaństwowo. Nie było szukania tanich punktów politycznych – ocenia Michał Kolanko. – Wyborcy po prostu widzą, że się nie kłócą. A to w sprawach bezpieczeństwa ma ogromne znaczenie – dodaje.
Rozmówcy podkreślają, że Polska prowadzi dziś ostrożną grę: z jednej strony nie antagonizuje Stanów Zjednoczonych, z drugiej – nie rezygnuje z procedur konstytucyjnych i współpracy rządu z prezydentem w tej akurat sprawie.
