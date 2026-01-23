Rzeczpospolita
Wydarzenia
Sondaż: W tym wariancie obecna koalicja jest bliska utrzymania władzy

Ogólnopolska Grupa Badawcza przedstawiła wyniki sondażu, w którym sprawdzała jakie poparcie uzyskałaby wspólna lista Koalicji Obywatelskiej, PSL i Polski 2050 oraz wspólna lista Lewicy i Razem.

Publikacja: 23.01.2026 07:04

Donald Tusk

Donald Tusk

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Gdyby znajdujące się obecnie poniżej progu wyborczego PSL i Polska 2050 zdecydowały się na start ze wspólnej listy wyborczej z Koalicją Obywatelską, a Lewica i Razem wróciły do współpracy sprzed 2024 roku i wystawiły wspólną listę wyborczą, wówczas cztery partie tworzące obecną koalicję rządzącą byłyby bliskie utrzymania władzy – wynika z sondażu OGB. 

Sondaż: 227 mandatów dla KO, PSL, Polski 2050, Lewicy i Razem

W takim wariancie lista KO, PSL i Polski 2050 uzyskałaby 40,87 proc. poparcia i zdecydowanie wygrałaby wybory parlamentarne – wynika z sondażu. Drugie miejsce zająłby PiS z poparciem 28 proc. 

Na podium znalazłaby się Konfederacja z poparciem 12,81 proc. Do Sejmu weszłaby też Konfederacja Korony Polskiej (10,27 proc.) i Lewica oraz Razem (8,05 proc.).

W przeliczeniu na mandaty – według symulacji OGB – dałoby to 205 mandatów liście KO, PSL i Polski 2050. PiS w takim wariancie uzyskałby 137 mandatów, Konfederacja 52 mandaty, a Konfederacja Korony Polskiej – 44 mandaty. Lewica uzyskałaby 22 mandaty. 

58

Tyle mandatów, w porównaniu do 2023 roku straciłby PiS, gdyby PSL i Polska 2050 startowały ze wspólnej listy z KO, a Razem - z listy Lewicy

Taki układ sił w Sejmie oznaczałby, że KO, PSL, Polska 2050 i Nowa Lewica miałyby 227 głosów w Sejmie – do bezwzględnej większości brakowałoby im 4 mandatów. PiS, aby zbudować bezwzględną większość potrzebowałby poparcia obu Konfederacji (taka koalicja miałaby 235 mandatów). 

Sondaż przeprowadzono w dniach 12-19 stycznia metodą CATI na reprezentatywnej grupie 1000 osób. 

Wyniki wyborów z 15 października 2023 roku

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)

Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)

Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów)

Nowa Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)

Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)

Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)

Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)

W porównaniu do wyników wyborów z 15 października 2023 roku stan posiadania koalicji obecnie rządzącej zmniejszyłby się o 21 mandatów. PiS straciłby jeszcze więcej – 57 mandatów. Konfederacja zyskałaby 34 mandaty, a gdyby doliczyć do niej wynik Konfederacji Korony Polskiej (w 2023 roku obie Konfederacje startowały ze wspólnej listy) wówczas zyskałaby 78 mandatów. 

Jeśli chodzi o mandaty, to KO zdobyłaby ich o 58 więcej niż w 2023 roku, a PiS straciłby 45 mandatów. Konfederacja zyskałaby 37 mandatów, a gdyby doliczyć do niej Konfederację Korony Polskiej powiększyłaby stan posiadania o 78 mandatów.

Sondaż: Jeśli wszystkie partie koalicji rządzącej startowałyby osobno, wówczas do Sejmu weszłaby tylko Koalicja Obywatelska

W opublikowanym wcześniej sondażu OGB, w którym PSL, Polska 2050 i Razem uwzględniono jako samodzielne listy, KO uzyskała 39,04 proc. głosów, a pozostali koalicjanci nie przekroczyli progu wyborczego (Nowa Lewica – 4,51 proc., PSL – 1,53 proc., Polska 2050 – 1,23 proc.). Z symulacji podziału mandatów wynikało, że KO zdobyłaby wówczas ich 215 – do samodzielnej większości brakowałoby więc jej 16 mandatów. 

Jeśli nie dojdzie do przedterminowego skrócenia kadencji Sejmu wybory parlamentarne odbędą się w Polsce jesienią 2027 roku. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Konfederacja Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Koalicja Obywatelska (KO) Razem Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) Sondaże i badania Nowa Lewica Polska 2050 Konfederacja Korony Polskiej
