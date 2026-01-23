Gdyby znajdujące się obecnie poniżej progu wyborczego PSL i Polska 2050 zdecydowały się na start ze wspólnej listy wyborczej z Koalicją Obywatelską, a Lewica i Razem wróciły do współpracy sprzed 2024 roku i wystawiły wspólną listę wyborczą, wówczas cztery partie tworzące obecną koalicję rządzącą byłyby bliskie utrzymania władzy – wynika z sondażu OGB.

Sondaż: 227 mandatów dla KO, PSL, Polski 2050, Lewicy i Razem

W takim wariancie lista KO, PSL i Polski 2050 uzyskałaby 40,87 proc. poparcia i zdecydowanie wygrałaby wybory parlamentarne – wynika z sondażu. Drugie miejsce zająłby PiS z poparciem 28 proc.

Na podium znalazłaby się Konfederacja z poparciem 12,81 proc. Do Sejmu weszłaby też Konfederacja Korony Polskiej (10,27 proc.) i Lewica oraz Razem (8,05 proc.).