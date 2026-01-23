Aktualizacja: 23.01.2026 07:36 Publikacja: 23.01.2026 07:04
Donald Tusk
Foto: REUTERS
Gdyby znajdujące się obecnie poniżej progu wyborczego PSL i Polska 2050 zdecydowały się na start ze wspólnej listy wyborczej z Koalicją Obywatelską, a Lewica i Razem wróciły do współpracy sprzed 2024 roku i wystawiły wspólną listę wyborczą, wówczas cztery partie tworzące obecną koalicję rządzącą byłyby bliskie utrzymania władzy – wynika z sondażu OGB.
W takim wariancie lista KO, PSL i Polski 2050 uzyskałaby 40,87 proc. poparcia i zdecydowanie wygrałaby wybory parlamentarne – wynika z sondażu. Drugie miejsce zająłby PiS z poparciem 28 proc.
Na podium znalazłaby się Konfederacja z poparciem 12,81 proc. Do Sejmu weszłaby też Konfederacja Korony Polskiej (10,27 proc.) i Lewica oraz Razem (8,05 proc.).
W przeliczeniu na mandaty – według symulacji OGB – dałoby to 205 mandatów liście KO, PSL i Polski 2050. PiS w takim wariancie uzyskałby 137 mandatów, Konfederacja 52 mandaty, a Konfederacja Korony Polskiej – 44 mandaty. Lewica uzyskałaby 22 mandaty.
Taki układ sił w Sejmie oznaczałby, że KO, PSL, Polska 2050 i Nowa Lewica miałyby 227 głosów w Sejmie – do bezwzględnej większości brakowałoby im 4 mandatów. PiS, aby zbudować bezwzględną większość potrzebowałby poparcia obu Konfederacji (taka koalicja miałaby 235 mandatów).
Sondaż przeprowadzono w dniach 12-19 stycznia metodą CATI na reprezentatywnej grupie 1000 osób.
Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)
Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)
Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów)
Nowa Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)
Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)
Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)
Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)
W porównaniu do wyników wyborów z 15 października 2023 roku stan posiadania koalicji obecnie rządzącej zmniejszyłby się o 21 mandatów. PiS straciłby jeszcze więcej – 57 mandatów. Konfederacja zyskałaby 34 mandaty, a gdyby doliczyć do niej wynik Konfederacji Korony Polskiej (w 2023 roku obie Konfederacje startowały ze wspólnej listy) wówczas zyskałaby 78 mandatów.
Jeśli chodzi o mandaty, to KO zdobyłaby ich o 58 więcej niż w 2023 roku, a PiS straciłby 45 mandatów. Konfederacja zyskałaby 37 mandatów, a gdyby doliczyć do niej Konfederację Korony Polskiej powiększyłaby stan posiadania o 78 mandatów.
W opublikowanym wcześniej sondażu OGB, w którym PSL, Polska 2050 i Razem uwzględniono jako samodzielne listy, KO uzyskała 39,04 proc. głosów, a pozostali koalicjanci nie przekroczyli progu wyborczego (Nowa Lewica – 4,51 proc., PSL – 1,53 proc., Polska 2050 – 1,23 proc.). Z symulacji podziału mandatów wynikało, że KO zdobyłaby wówczas ich 215 – do samodzielnej większości brakowałoby więc jej 16 mandatów.
Jeśli nie dojdzie do przedterminowego skrócenia kadencji Sejmu wybory parlamentarne odbędą się w Polsce jesienią 2027 roku.
Źródło: rp.pl
