We wtorek Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została zapytana o sytuację w ugrupowaniu w rozmowie z Polsat News. – Odbyły się wybory, nie wszyscy najwyraźniej są gotowi – mimo deklaracji, że zaakceptują wyniki tych wyborów – je zaakceptować. Jednocześnie dużo osób do partii dołącza. Tego nie widać, bo to są ludzie tzw. szeregowi w Polsce – powiedziała. – Spór, który wszyscy widzą jako spór personalny, jest też sporem ideowym – dodała.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówi, że Polska 2050 nie jest lewicą

Następczyni Szymona Hołowni przekonywała, że w czasie kampanii wyborczej w partii przedstawiła wizję tego, w którą stronę powinno zmierzać ugrupowanie. – To jest wizja nie partii, która będzie wspierać bogate korporacyjne lobby, a tu pewna historia pana Petru dużo mówi. To jest partia wyrazistego centrum, partia, która reprezentuje klasę średnią, zwykłych ludzi – i tak będzie. I albo ludzie, którzy z nami idą – teraz mówię o posłach, dlatego że ludzie w partii są i będą z tą partią – zaakceptują tę wizję i ten demokratyczny wybór, albo cóż, wygląda na to, że nie umieją w demokrację – kontynuowała.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówiła, że program Polski 2050 to „społeczna gospodarka rynkowa”. – Nie jesteśmy lewicą, jesteśmy wyrazistym centrum – deklarowała. – Próbują nas i mnie nazywać lewicą. Mam poczucie, że na polskiej scenie politycznej zapanował lęk, że prawdziwa partia wyrazistego centrum po tych turbulencjach naprawdę się podniesie i poleci – przekonywała, dodając, że Polska 2050 nie będzie „partią bogatych, wpływowych lobby”.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz o oświadczeniu Michała Koboski: Wyraz pogardy

Pytana o poniedziałkowe posiedzenie zarządu partii, minister relacjonowała, że sprawy personalne nie były omawiane. – Była rozmowa, jak wypełniać zobowiązania m.in. moje wyborcze (...), jak budować relacje z regionami – przekazała. Przyznała, że nie wszyscy członkowie brali udział w zebraniu zarządu.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odniosła się też do oświadczenia Michała Koboski, który ocenił, że nowa szefowa partii próbuje wprowadzić w niej dyktaturę. – To jest jakiś wyraz pogardy wobec własnej formacji, ale przede wszystkim wobec ludzi tej formacji, którzy pracowali między innymi na sukces pana Michała Koboski – skomentowała, dodając, że Kobosko „nie uznaje wyników wyborów” ani „kierunku, w którym partia idzie”.