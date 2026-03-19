Finaliści 15. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu

Finaliści 15. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznes
Polska Rada Biznesu, organizacja zrzeszająca właścicieli i liderów największych firm działających w Polsce, co roku nagradza wybitnych przedsiębiorców. Już dziś możemy poznać finalistów i finalistki tegorocznej edycji konkursu.
Nagroda PRB w kategorii SUKCES jest przyznawana za zrealizowanie spektakularnego projektu biznesowego, który wywarł trwały wpływ na polski rynek. Jej finalistami są:
Mateusz Staniszewski i Piotr Dąbkowski – wizjonerzy i twórcy ElevenLabs, jednego z najszybciej rozwijających się startupów AI na świecie. Staniszewski oraz Dąbkowski poznali się w czasach szkolnych, a doświadczenie zawodowe zdobywali odpowiednio w Palantirze i Google. W 2022 roku zrewolucjonizowali rynek technologią najbardziej realistycznej syntezy i klonowania głosu. Firma w rekordowym tempie osiągnęła status jednorożca, rewolucjonizując branżę dubbingową, wydawniczą oraz gamingową na globalnym rynku. Uznani przez magazyny „Time” i „Forbes” za jednych z najbardziej wpływowych innowatorów, zmieniają sposób tworzenia treści audio opartej na przełomowej technologii wykorzystującej sztuczną inteligencję.
Artur Dela – założyciel i prezes Eneris, przedsiębiorca i inwestor z doświadczeniem w rozwijaniu firm w sektorach technologii, mediów, telekomunikacji oraz energii odnawialnej. Karierę rozpoczynał w projektach wprowadzających na nowe rynki innowacyjne marki technologiczne, w tym Apple. Od kilkunastu lat koncentruje się na ochronie środowiska i zielonej transformacji, rozwijając Eneris – polską platformę gospodarki obiegu zamkniętego, której misją jest „czysta ziemia, woda i powietrze”. Firma buduje ekosystem gospodarczy, w którym odpady stają się surowcem do produkcji energii, a ich zbiórka jest zintegrowana z przetwórstwem i recyklingiem. Stworzył dela.art collection. Działa jako mecenas kultury, postrzegając sztukę jako soft power, narzędzie budowania mostów między ludźmi, kulturami i ideami.
Cezary Kozanecki – CEO Grupy Synektik, Prezes Zarządu Synektik SA i Syn2bio SA. Absolwent kierunku weterynarii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Akademii Rolniczej w Warszawie. Z branżą medyczną związany od 1990 roku, gdzie przez wiele lat odpowiadał za strategiczne obszary sprzedaży i zarządzania. W 2001 roku założył Synektik, wiodącego polskiego producenta radiofarmaceutyków oraz dostawcę zaawansowanych rozwiązań dla medycyny, w tym innowacyjnych urządzeń medycznych i systemów informatycznych. Od początku działalności spółki nieprzerwanie pełni funkcję prezesa zarządu Synektik SA oraz CEO Grupy Synektik. Współzałożyciel i jeden z pierwszych udziałowców jednej z największych prywatnych sieci medycznych w Polsce. Przez wiele lat pełnił również kluczowe funkcje w zarządzie oraz w radzie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED. W latach 80. prowadził działalność naukową w obszarze chorób inwazyjnych. Twórca patentów z dziedziny medycyny.
Nagrodę PRB pod patronatem Zarządu Polskiej Rady Biznesu w kategorii WIZJA I INNOWACJE za zastosowanie nowej, odważnej, niestandardowej i niekonwencjonalnej koncepcji lub nowej idei biznesowej mogą otrzymać:
Sebastian Kondracki – ekspert w dziedzinie sztucznej inteligencji i transformacji cyfrowej. Prezes Zarządu Fundacji SpeakLeash, w ramach której powstał polski model językowy Bielik. Pełni funkcję CTO w firmie Deviniti. Członek Rady Przyszłości przy Prezesie Rady Ministrów. Laureat nagrody Digital Shapers 2024, uznawany za jednego z kluczowych propagatorów wykorzystania systemów generatywnych w biznesie.
Maciej Szymczyk – innowator, przedsiębiorca i ekspert w dziedzinie sztucznej inteligencji, wyróżniony na liście Forbes „30 Under 30”. Współzałożyciel startupu SalesPatriot, który tworzy zaawansowane narzędzia AI optymalizujące procesy operacyjne w sektorach obronnym, lotniczym i przemysłowym. Były student ultraselektywnego programu Management, Entrepreneurship, & Technology na Uniwesytecie Kalifornijskim w Berkeley. Stypendysta Fundacji Rafała Brzoski. W swojej działalności skutecznie łączy świat nowoczesnych technologii z tradycyjnymi gałęziami przemysłu. Skupia się na strategicznym wdrażaniu systemów sztucznej inteligencji, promując polską myśl technologiczną na arenie międzynarodowej oraz budując mosty między innowacyjną nauką a globalnym biznesem.
Klaudia Kloc i Dawid Moczadło – duet przedsiębiorców i ekspertów z obszaru cyberbezpieczeństwa oraz współzałożyciele startupu Vidoc Security Lab. Oboje zaczynali jako etyczni hakerzy, specjalizując się w wykrywaniu i naprawianiu luk bezpieczeństwa w systemach oraz aplikacjach. Wspólnie zdobywali uznanie w branży, otrzymując nagrody od firm takich jak Meta i Microsoft. Dawid rozwija rozwiązania od strony technicznej, a Klaudia odpowiada za strategię biznesową i rozwój. Narzędzie AI, które tworzą wykrywa podatności i wspiera organizacje w zabezpieczaniu oprogramowania. Ich współpraca, zapoczątkowana w nowojorskim środowisku technologicznym i krypto, zaowocowała stworzeniem jednego z najciekawszych polskich projektów w branży security.
W kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA o Nagrodę PRB im. Andrzeja Czerneckiego, za działalność społeczną i filantropijną, której celem jest pomoc osobom i środowiskom szczególnie potrzebującym, powalczą:
Paweł Krzemiński – współzałożyciel i dyrektor ds. Zasobów Przyrodniczych w Fundacji Las Na Zawsze. Przez ponad 25 lat pracował w agencjach reklamowych, zajmując się komunikacją. Jeszcze przed pandemią, w roku 2019, pokłonił się marketingowi, podziękował za wspólne lata i zaangażował się w ochronę przyrody. Fanatyk lasów, borów, kniei i zagajników. Wierzy, że człowiek jest TYLKO częścią natury, a wspierając przyrodę, wspieramy własne życie. Działa na rzecz tworzenia bioróżnorodnych lasów, które mają rosnąć zawsze. Bez wycinek, bez gospodarki leśnej. W Fundacji odpowiada za strategię, pozyskiwanie gruntów i lasów, organizowanie eventów i edukację, promowanie idei połączenia człowieka z naturą.
Dr Halszka Witkowska – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, suicydolog, konsultant kryzysowy, prezes Fundacji Życie warte jest rozmowy, wykładowca na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, pomysłodawczyni i koordynatorka pierwszego w Polsce serwisu edukacyjno-pomocowego dla osób w kryzysie samobójczym i ich bliskich www.zwjr.pl świadczącego bezpłatną pomoc w całej Polsce. Członek Zespołu Roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia. Wprowadzała pierwszy w Polsce Krajowy Program Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym realizowany przez Ministerstwo Zdrowia, w którym była liderem aż czterech zadań w latach 2021–2025 w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Dyrektorka pierwszego w Polsce Instytutu Suicydologii na Uniwersytecie VIZJA. W 2025 roku odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Ma na swoim koncie szereg publikacji naukowych z zakresu suicydologii, a także liczne wystąpienia na konferencjach oraz w mediach.
Anna Morawska-Borowiec – psycholożka, dziennikarka, założycielka i prezeska Fundacji Twarze Depresji. Autorka książek „Twarze depresji”, „Depresja poporodowa. Możesz z nią wygrać”, współautorka książki „7 dni. Świat Andrzeja Turskiego”. Pomysłodawczyni ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję”, do której przez ostatnie 10 lat zaangażowało się ponad 70 znanych osób. W 2021 r. stworzyła autorskie programy bezpłatnej, zdalnej pomocy psychologicznej w Fundacji Twarze Depresji, w których do tej pory zrealizowano ponad 35 tysięcy bezpłatnych konsultacji. Przez 15 lat pracowała jako reporterka w „Panoramie” TVP2, zajmując się tematami medycznymi i społecznymi. Redaktor naczelna magazynu „Twarze depresji”. Laureatka wielu nagród m.in. ShEO Awards, Nagrody Aureliusza, Dziennikarza bez barier i Kryształowe Pióra.
Krzysztof Kulig, Przewodniczący Kapituły Nagrody Polskiej Rady Biznesu, skomentował wynik pierwszej fazy konkursu:
– „15. edycja Nagrody PRB to moment, w którym naprawdę widać dojrzałość polskiego przywództwa. Tegoroczni finaliści to ludzie, którzy realnie budują fundamenty naszej przyszłości – od globalnych projektów w obszarze AI i cyberbezpieczeństwa, przez innowacje w medycynie i energetyce, aż po działania na rzecz zdrowia psychicznego i ochrony zasobów naturalnych. Kapituła wyróżniła osoby, które nie tylko rozumieją, jak działa dzisiejszy świat, ale potrafią w nim skutecznie działać i brać odpowiedzialność za jego kształt. Jako Kapituła mamy poczucie, że tegoroczny wybór finalistów to również mapa najważniejszych kierunków, w których rozwija się nowoczesne społeczeństwo.”
W skład Kapituły Nagrody wchodzą autorytety życia gospodarczego, naukowego, kulturalnego, a także członkowie rodzin Patronów Nagrody. Kapituła przyzna również własną Nagrodę specjalną PRB im. Jana Wejcherta – za całokształt działalności lub szczególne osiągnięcia, które wywarły znaczący wpływ na rozwój polskiego życia gospodarczego i społecznego. Wyróżnienie to otrzymało wielu wybitnych Polaków, m.in. ks. Adam Boniecki, Jurek Owsiak, prof. Adam Strzembosz, Mariusz Walter i Ewa Puszczyńska.
Wszystkie spółki i organizacje pozarządowe reprezentowane przez finalistów pozytywnie przeszły weryfikację firmy PwC, która jest partnerem merytorycznym 15. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu.
Finał 15. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu odbędzie się 25 maja 2026 roku i będzie transmitowany w telewizji TVN24 BiS.
Patronem medialnym jest Rzeczpospolita i rp.pl
Ostatnie hakerskie ataki na Bonifraterskie Centrum Medyczne czy szpital wojewódzki w Szczecinie pokazują, że sek...
Zakłócenia w ruchu lotniczym na Bliskim Wschodzie sprzyjają europejskim liniom, Polska chce zmian w systemie ETS...
Komisja Europejska przedstawiła w środę swój projekt EU Inc., które będzie podstawą dla 28. unijnego systemu. Sp...
Miliardy z programu SAFE mają trafić do polskich producentów amunicji, konflikt na Bliskim Wschodzie może podnie...
