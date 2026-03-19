Finaliści 15. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu

Polska Rada Biznesu, organizacja zrzeszająca właścicieli i liderów największych firm działających w Polsce, co roku nagradza wybitnych przedsiębiorców. Już dziś możemy poznać finalistów i finalistki tegorocznej edycji konkursu.

Reklama Reklama

Nagroda PRB w kategorii SUKCES jest przyznawana za zrealizowanie spektakularnego projektu biznesowego, który wywarł trwały wpływ na polski rynek. Jej finalistami są:

Mateusz Staniszewski i Piotr Dąbkowski – wizjonerzy i twórcy ElevenLabs, jednego z najszybciej rozwijających się startupów AI na świecie. Staniszewski oraz Dąbkowski poznali się w czasach szkolnych, a doświadczenie zawodowe zdobywali odpowiednio w Palantirze i Google. W 2022 roku zrewolucjonizowali rynek technologią najbardziej realistycznej syntezy i klonowania głosu. Firma w rekordowym tempie osiągnęła status jednorożca, rewolucjonizując branżę dubbingową, wydawniczą oraz gamingową na globalnym rynku. Uznani przez magazyny „Time” i „Forbes” za jednych z najbardziej wpływowych innowatorów, zmieniają sposób tworzenia treści audio opartej na przełomowej technologii wykorzystującej sztuczną inteligencję.

Artur Dela – założyciel i prezes Eneris, przedsiębiorca i inwestor z doświadczeniem w rozwijaniu firm w sektorach technologii, mediów, telekomunikacji oraz energii odnawialnej. Karierę rozpoczynał w projektach wprowadzających na nowe rynki innowacyjne marki technologiczne, w tym Apple. Od kilkunastu lat koncentruje się na ochronie środowiska i zielonej transformacji, rozwijając Eneris – polską platformę gospodarki obiegu zamkniętego, której misją jest „czysta ziemia, woda i powietrze”. Firma buduje ekosystem gospodarczy, w którym odpady stają się surowcem do produkcji energii, a ich zbiórka jest zintegrowana z przetwórstwem i recyklingiem. Stworzył dela.art collection. Działa jako mecenas kultury, postrzegając sztukę jako soft power, narzędzie budowania mostów między ludźmi, kulturami i ideami.

Cezary Kozanecki – CEO Grupy Synektik, Prezes Zarządu Synektik SA i Syn2bio SA. Absolwent kierunku weterynarii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Akademii Rolniczej w Warszawie. Z branżą medyczną związany od 1990 roku, gdzie przez wiele lat odpowiadał za strategiczne obszary sprzedaży i zarządzania. W 2001 roku założył Synektik, wiodącego polskiego producenta radiofarmaceutyków oraz dostawcę zaawansowanych rozwiązań dla medycyny, w tym innowacyjnych urządzeń medycznych i systemów informatycznych. Od początku działalności spółki nieprzerwanie pełni funkcję prezesa zarządu Synektik SA oraz CEO Grupy Synektik. Współzałożyciel i jeden z pierwszych udziałowców jednej z największych prywatnych sieci medycznych w Polsce. Przez wiele lat pełnił również kluczowe funkcje w zarządzie oraz w radzie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED. W latach 80. prowadził działalność naukową w obszarze chorób inwazyjnych. Twórca patentów z dziedziny medycyny.