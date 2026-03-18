Donald Trump mówi o wyjściu z NATO. Jest komentarz szefa polskiego MON

Nie będzie rozbicia NATO - zapewniał wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz pytany o to, czy wyobraża sobie Sojusz bez USA.

Publikacja: 18.03.2026 11:45

Władysław Kosiniak-Kamysz

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Kosiniak-Kamysz był pytany o komentarz w związku z wypowiedziami Donalda Trumpa, który nie kryje rozczarowania reakcją sojuszników w związku z jego apelami o odblokowanie Cieśniny Ormuz – państwa NATO co do zasady odrzucają taką możliwość. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz wskazał nawet, że działania przeciw Iranowi toczą się bez mandatu ONZ, UE czy NATO, który byłby wymagany, aby były legalne. 

Donald Trump twierdzi, że mógłby sam zdecydować o wyjściu z NATO

Trump 17 marca stwierdził wręcz, że „nie potrzebuje sojuszników”. Wcześniej mówił w wywiadzie udzielonym „Financial Times”, że NATO czeka „bardzo zła przyszłość”, jeśli kraje członkowskie nie udzielą pomocy Stanom Zjednoczonym.

Występując w Gabinecie Owalnym Trump stwierdził, że nie potrzebowałby zgody Kongresu na opuszczenie Sojuszu. Chociaż Kongres USA zabezpieczył członkostwo w NATO poprzez ustawę o autoryzacji obrony narodowej (NDAA) na 2024 rok, zakazując prezydentowi jednostronnego wyjścia z sojuszu bez zgody Senatu lub ustawy, jednak niektórzy eksperci twierdzą, że Trump mógłby wykorzystać lukę prawną, by ominąć ten wymóg.

Władysław Kosiniak-Kamysz o wyjściu USA z NATO: Nie ma siły Stanów Zjednoczonych bez udziału w Sojuszu

- Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych i nie ma też potęgi mocarstwa jakim są USA bez ich udziału w NATO. To jest system naczyń połączonych, relacja dwukierunkowa. NATO zawsze odpowiadało, gdy USA potrzebowały naszego wsparcia – byliśmy w Iraku, byliśmy w Afganistanie. Artykuł 5 (Traktatu Północnoatlantyckiego – red.) został uruchomiony po ataku na World Trade Center (z 11 września 2001 roku – red.). Byliśmy i jesteśmy lojalnym sojusznikiem. Wiemy że NATO jest najsilniejszym sojuszem obronnym – odpowiedział Kosiniak-Kamysz pytany o NATO bez USA. 

Państwa członkowskie NATO

Foto: PAP

- Nie ma siły i potęgi USA bez udziału w tym Sojuszu. To są nierozerwalne więzi transatlantyckie, będziemy robić wszystko by zostały zachowane - dodał.

Kosiniak-Kamysz przestrzegał, by „nie ulegać jednodniowym emocjom” i przypomniał, że niedawno USA znalazły się w sporze z sojusznikiem z NATO, Danią, o Grenlandię i wówczas też zastanawiano się nad przyszłością Sojuszu, a tymczasem spór został już zażegnany. 

- Trochę obniżam atmosferę, napięcie, chciałbym aby ono spadło we wszystkich rozgrzanych głowach. Nie będzie rozbicia NATO – podsumował Kosiniak-Kamysz. 

O sprawę był też pytany w Sejmie wiceszef MON Cezary Tomczyk. 

- Stany Zjednoczone są naszym najważniejszym sojusznikiem. Nic się w tej sprawie nie zmieni – stwierdził. - Jednocześnie obserwujemy wszystko to co dzieje się na Bliskim Wschodzie – z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli i żołnierzy – dodał. 

- Polska nie wyśle żołnierzy do Iranu. To nie jest wojna, której Polska jest stroną. Polska ma rozmaite inne zadania w ramach NATO, przede wszystkim ochrona wschodniej flanki NATO. Patrzymy, wspomagamy wtedy kiedy jest taka potrzeba na kanwie dyplomatycznej. Myślimy o naszych obywatelach i mamy nadzieję, że ta wojna się jak najszybciej skończy – zaznaczył wiceminister obrony narodowej. 

Dopytywany o potencjalne wyjście USA z NATO Tomczyk odparł, że „tego typu sformułowania dotyczące Sojuszu Północnoatlantyckiego pojawiały się co jakiś czas”. - Jestem przekonany, że USA są podstawą funkcjonowania NATO i najważniejszym sojusznikiem – zaznaczył. 

- Jednocześnie musimy mówić sobie prawdę. I my naszym sojusznikom, też amerykańskim po prostu mówimy prawdę - podsumował.

17 marca Donald Tusk otwierając posiedzenie rządu wykluczył możliwość wysłania polskich żołnierzy do Iranu. 

Donald Trump i Chin Xi Jinping rozmawiają po wyjściu ze spotkania dwustronnego na marginesie szczytu
Dyplomacja
Wizyta Donalda Trumpa w Chinach przełożona. W tle eskalacja konfliktu na Bliskim Wchodzie
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Materiał Promocyjny
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
PR&Media Days 2026
Materiał Promocyjny
PR&Media Days 2026
Na Kubie doszło do wielkiej awarii sieci energetycznej
Dyplomacja
Kuba pogrążyła się w ciemnościach. Donald Trump mówi, że przejmie ten kraj. Reakcja Rosji
Kaja Kallas
Dyplomacja
Czy Europa wyśle okręty na Bliski Wschód? Szefowa dyplomacji UE wyjaśnia
Izrael atakuje m.in. cele w Libanie, pozbawiając setki tysięcy Libańczyków dachu nad głową
Dyplomacja
Były wiceszef MSZ o wojnie z Iranem: Widać, że liderem nie są USA lecz Izrael
