Aktualizacja: 25.01.2026 09:14 Publikacja: 25.01.2026 08:03
Dominik Tarczyński, europoseł PiS
Foto: European Union 2025 - Source : EP/ Philippe STIRNWEISS
„To czołowe globalne wydarzenie poświęcone konfrontacji z antysemityzmem i zaprzeczaniem Holokaustowi”, przedstawiają organizatorzy Międzynarodową Konferencję na temat Zwalczania Antysemityzmu – Generacja Prawdy. Odbywa się w Jerozolimie 26 i 27 stycznia, drugi z tych terminów to Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, i z jego okazji organizowana jest konferencja.
Ten Dzień uchwaliła przed 22 laty ONZ, a przypada on w rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Konferencje i fora z okazji tego bardzo ważnego dla Izraela i społeczności żydowskiej Dnia Pamięci odbywają się w Jerozolimie od lat, ale od zeszłego roku nieco zmieniły charakter. To efekt wielkiego terrorystycznego ataku Hamasu na Izrael z jesieni 2023 r.
„Ponad dwa lata od tych przerażających wydarzeń z 7 października 2023 r. i ponad 80 lat od końca drugiej wojny światowej świat stał się świadkiem odrodzenia się nienawiści [wobec Żydów], niebezpiecznego wzrostu przemocy i niepokojącej tolerancji wobec antysemityzmu ukrytego pod płaszczykiem dyskursu politycznego” – to początek przesłania, które do uczestników konferencji jeszcze przed ich przyjazdem do Jerozolimy skierował organizator Amichaj Chiklli, izraelski minister diaspory i zwalczania antysemityzmu.
Nowa jest też – jak z niepokojem zauważają krytycy rządu Beniamina Netanjahu – lista zapraszanych gości, w tym zagranicznych. To głównie politycy mocno prawicowi, w tym sympatyzujący ze skupionym wokół prezydenta Donalda Trumpa amerykańskim ruchem MAGA.
Jak napisał izraelski antyrządowy dziennik „Haarec”, minister Chikli zaprosił na tę „kontrowersyjną konferencję” głównie przedstawicieli europejskiej skrajnej prawicy, w tym liderów partii o „neonazistowskich i antysemickich korzeniach”.
Wymienił kilku uczestników, nie wskazując jednoznacznie, którzy reprezentują te partie o neonazistowskich i antysemickich korzeniach. Tylko w wypadku lidera Szwedzkich Demokratów Jimmiego Åkessona „Haarec” napisał wyraźnie, że jego partię „założyli w 1988 r. neonaziści”. Temu zresztą, partia, od której poparcia uzależniony jest rząd w Sztokholmie, od niedawna nie zaprzecza. A sam Åkesson w zeszłym roku mówił: „Przepraszam, że szwedzcy Żydzi mogli uważać moją partię za groźną i przerażającą”.
Czytaj więcej
W Polsce zwiększyła się niezależność mediów publicznych, jednak problemem pozostaje antysemityzm...
W tekście padło jeszcze m.in. nazwisko lidera hiszpańskiego postfrankistowskiego Voxu, Santiago Abascala. Oraz pojawił się, bez wymienienia nazwiska, przedstawiciel PiS.
Chodzi o europosła Dominika Tarczyńskiego. Jak wynika z programu konferencji, Tarczyński w poniedziałek będzie brał udział w panelu „Antysemityzm i radykalizacja na Zachodzie. Przyczyny i skutki”. Wezmą w nim udział także m.in. János Bóka, węgierski minister ds. europejskich, i belgijski poseł z partii flamandzkich nacjonalistów Sam van Rooy. A moderatorem jest Zwika Klein, redaktor naczelny „Jerusalem Post” (wydawcą tego izraelskiego dziennika był w przeszłości ambasador USA w Warszawie Thomas Rose).
Mimo kilku prób „Rzeczpospolitej” nie udało się zadać europosłowi Tarczyńskiemu żadnego pytania.
Czy będzie w Jerozolimie reprezentował PiS, czy też to jego inicjatywa?
– Podejrzewam, że został zaproszony personalnie przez organizatorów. Ale udział w debacie o antysemityzmie to przecież nic złego. Poseł Tarczyński – czy szerzej, w ogóle europosłowie Prawa i Sprawiedliwości – biorą udział w wielu różnych debatach – mówi „Rzeczpospolitej” Radosław Fogiel, sekretarz ds. międzynarodowych PiS.
Już w zeszłorocznej, pierwszej, konferencji Generacja Prawdy nie brało udziału wielu przedstawicieli mainstreamowych organizacji żydowskich (część bojkotowała ze względu na skład gości, część nie została zaproszona). W tym z Jad Waszem, centrum pamięci Holokaustu, które wcześniej organizowało konferencje i fora z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu. W tym roku szef Jad Waszem, Dani Dajan, nie został zaproszony, co potwierdził „Haarecowi”, choć nie chciał podawać szczegółów.
– Wewnętrzne spory instytucjonalne w Izraelu zostawmy samemu Izraelowi. A samo Jad Waszem, jeżeli chodzi o Polskę, ostatnio nie zabłysnęło. Nieszczęsny wpis na portalu X i na stronie instytutu chyba nadal wisi w internecie bez zmian. W roli adwokata lub rozjemcy między Jad Waszem a organizatorami konferencji ze strony izraelskiego rządu nie będę występował – mówi Radosław Fogiel.
Chodzi o wpis z listopada zeszłego roku, który wywołał wielkie oburzenie w naszym kraju. Jad Waszem napisał, że Polska była pierwszym krajem, „w którym Żydzi zostali zmuszeni do noszenia charakterystycznego znaku w celu odizolowania ich od otaczającej ludności”. Sugerując, że była to decyzja polska, a nie niemieckich władz okupacyjnych.
Czytaj więcej
Porównania do II wojny światowej, do Holokaustu są nie na miejscu. Możemy rozmawiać o sytuacji w...
„Rzeczpospolita” próbowała zadać izraelskiemu ministerstwu diaspory i zwalczania antysemityzmu pytania, m.in. o kryteria doboru uczestników konferencji, ale nie uzyskała odpowiedzi. Mimo że udało jej się dodzwonić do rzeczniczki Roni Niw.
Sądząc po wcześniejszych wypowiedziach części zagranicznych uczestników, odpowiedzialność za wzrost antysemityzmu na Zachodzie może być przypisana lewicy i imigrantom z krajów muzułmańskich. To drugie sugerują zresztą organizatorzy.
W 2019 r., w czasach PiS, z rządu Beniamina Netanjahu oskarżenia o antysemityzm padały pod adresem Polski. Ówczesny szef MSZ Izrael Katz mówił, że „Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki”. Teraz Katz jest ministrem obrony.
Wśród uczestników zaczynającej się w poniedziałek konferencji jest tylko jeden obecnie urzędujący zagraniczny przywódca – Edi Rama, premier Albanii, kraju zdecydowanie proamerykańskiego, a w czasie drugiej wojny chroniącego Żydów. Na liście jest też były chadecki kanclerz Austrii Sebastian Kurz, który dopuścił do współrządzenia w Wiedniu Austriacką Partię Wolnościową (FPÖ), założoną przez byłych nazistów. Kurz pracuje teraz w wielkim biznesie, jego partnerzy to Amerykanie bliscy Trumpowi i Izraelczycy. W Jerozolimie pojawią się dwaj synowie byłego (proizraelskiego) prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro, skazanego za próbę zamachu stanu. W jego obronę angażuje się Donald Trump.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Po fali ostrej krytyki, jaka spadła na niego po wcześniejszych komentarzach sugerujących, że wojska państw NATO...
Federalni urzędnicy imigracyjni zastrzelili kolejną osobę w Minneapolis - to już trzeci taki przypadek w ciągu k...
Wybór członków Rady Pokoju nie jest przypadkowy. Silne związki Donalda Trumpa z biznesem uwidoczniły się m.in. p...
Amerykański Departament Obrony zaprezentował Strategię Obrony Narodowej USA. W nowej wersji cyklicznie publikowa...
Nie dziwi mnie, że te słowa spowodowały tak wielki ból. Gdybym ja w ten sposób się przejęzyczył albo wypowiedzia...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas