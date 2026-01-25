Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany zachodzą na listach uczestników organizowanych przez Izrael konferencji związanych z Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu?

Dlaczego niektórzy krytycy izraelskiego rządu podchodzą z niepokojem do obecnej listy zaproszonych gości?

Jakie były wewnętrzne kontrowersje dotyczące zapraszania na konferencję przedstawicieli mainstreamowych organizacji żydowskich?

Kto reprezentuje Polskę na konferencji i jakie są związane z tym kontrowersje?

Jakie historyczne konteksty wpływają na obecne relacje między Polską a Izraelem w świetle konferencji?

„To czołowe globalne wydarzenie poświęcone konfrontacji z antysemityzmem i zaprzeczaniem Holokaustowi”, przedstawiają organizatorzy Międzynarodową Konferencję na temat Zwalczania Antysemityzmu – Generacja Prawdy. Odbywa się w Jerozolimie 26 i 27 stycznia, drugi z tych terminów to Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, i z jego okazji organizowana jest konferencja.

Ten Dzień uchwaliła przed 22 laty ONZ, a przypada on w rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Konferencje i fora z okazji tego bardzo ważnego dla Izraela i społeczności żydowskiej Dnia Pamięci odbywają się w Jerozolimie od lat, ale od zeszłego roku nieco zmieniły charakter. To efekt wielkiego terrorystycznego ataku Hamasu na Izrael z jesieni 2023 r.

„Ponad dwa lata od tych przerażających wydarzeń z 7 października 2023 r. i ponad 80 lat od końca drugiej wojny światowej świat stał się świadkiem odrodzenia się nienawiści [wobec Żydów], niebezpiecznego wzrostu przemocy i niepokojącej tolerancji wobec antysemityzmu ukrytego pod płaszczykiem dyskursu politycznego” – to początek przesłania, które do uczestników konferencji jeszcze przed ich przyjazdem do Jerozolimy skierował organizator Amichaj Chiklli, izraelski minister diaspory i zwalczania antysemityzmu.

Kogo rząd Izraela zaprosił do Jerozolimy na konferencję o zwalczaniu antysemityzmu?

Nowa jest też – jak z niepokojem zauważają krytycy rządu Beniamina Netanjahu – lista zapraszanych gości, w tym zagranicznych. To głównie politycy mocno prawicowi, w tym sympatyzujący ze skupionym wokół prezydenta Donalda Trumpa amerykańskim ruchem MAGA.