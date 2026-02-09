Rzeczpospolita
Wydarzenia
Wicepremier o relacjach Polski z USA: Współpraca, nie poddaństwo

Polska i polska lewica zawsze była za współpracą polsko-amerykańską - mówił w rozmowie z TVN24 wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Publikacja: 09.02.2026 08:11

Krzysztof Gawkowski

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego ambasador USA ogłosił zerwanie kontaktów z polskim marszałkiem Sejmu?
  • Jakie stanowisko zajmuje Lewica w kontekście polityki Polski wobec USA?
  • Czy, zdaniem Krzysztofa Gawkowskiego, Lewica korzysta na aktywności Włodzimierza Czarzastego?

Gawkowski był pytany o wystąpienie marszałka Włodzimierza Czarzastego, który nie chciał poprzeć nominacji Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla, zarzucając prezydentowi USA m.in. łamanie prawa międzynarodowego. Kilka dni po wystąpieniu polskiego marszałka Sejmu w tej sprawie ambasador USA w Polsce Tom Rose oświadczył, że Stany Zjednoczone zrywają kontakty z drugą osobą w polskim państwie w związku z wypowiedziami Czarzastego na temat Trumpa. Rose pisał też, że wypowiedzi marszałka Sejmu mogą zaszkodzić polskiemu rządowi. 

Krzysztof Gawkowski: Włodzimierz Czarzasty twardo stawia warunki

– Marszałek Czarzasty pokazał, że myślenie o polityce światowej czy europejskiej, nie skupia się wokół tego, aby zawsze kiwać głową, nawet jak są niemądre pomysły – skomentował całą sprawę Gawkowski. – Ambasador Rose nie wiadomo, dlaczego rozpoczyna wojnę, gdy polski marszałek mówi, że nie będziemy wnioskowali o Nobla dla Donalda Trumpa – dodał.

Czytaj więcej

Włodzimierz Czarzasty i Tom Rose
Komentarze
Artur Bartkiewicz: Czy ambasador Tom Rose pomoże Włodzimierzowi Czarzastemu budować silną Lewicę?

Na uwagę, że Czarzasty w swoim wystąpieniu bardzo krytycznie ocenił politykę Donalda Trumpa, Gawkowski odparł, że marszałek Sejmu „zachował się jak mąż stanu”. – Pokazał: są pewne granice, których Polska nie powinna przekraczać. Jesteśmy za partnerstwem z USA, za współpracą wojskową, gospodarczą. Ale współpraca to nie znaczy utrata suwerenności, współpraca nie oznacza, że na wszystko się zgadzamy. Są pewne granice, które wyznaczamy. Z partnerami się lubimy, z partnerami możemy się czasem nie zgadzać, ale to nie znaczy, że partnerzy się obrażają. Marszałek nikogo nie obrażał, a pan ambasador poszedł na ostro. O to mamy pretensje – stwierdził. 

– Polska i polska lewica zawsze były za współpracą polsko-amerykańską. Współpraca tak, poddaństwo nie – zaznaczył. 

Całość tego wystąpienia była celowana w jasny komunikat: nie dla Nobla (dla Donalda Trumpa). Przed wystąpieniem ambasadora nie było problemu. Marszałek Czarzasty subtelnie pokazał, że Polska się na coś nie zgadza

Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji

O zachowaniu Czarzastego wicepremier mówił też, że jest to „branie odpowiedzialności za Polskę”. – Twardo stawia warunki, mówi, że nie będziemy się zgadzali na Nobla – dodał. – To pan ambasador Rose wyjmuje sierp i tnie– mówił też. – Jak ktoś na Nobla nie zasługuje, to mówimy – nie zasługuje– podsumował. 

Krzysztof Gawkowski: Włodzimierz Czarzasty przysparza Lewicy punktów

Dopytywany, czy ton wypowiedzi Czarzastego nie był zbyt mało dyplomatyczny, wicepremier stwierdził, że wystąpienie marszałka Sejmu było „dobrze przygotowane merytorycznie”. – Mówił tylko o faktach – zaznaczył. – Całość tego wystąpienia była celowana w jasny komunikat: nie dla Nobla (dla Donalda Trumpa). Przed wystąpieniem ambasadora nie było problemu. Marszałek Czarzasty subtelnie pokazał, że Polska się na coś nie zgadza – dodał. 

Chciałbym, aby ludzie zobaczyli, że Lewica jest za suwerennością państwa, że staje mocno w obronie hasła: Polska, to państwo, które potrafi mocno swoje zdanie wypowiedzieć

Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji

– Z Ameryką współpraca ręka w rękę, tak, ale nie szaleństwa jakieś – podsumował.

– Marszałek Czarzasty jest wyrazisty, jako szef Sejmu ma moc mówienia w imieniu państwa. Chciałbym, aby ludzie zobaczyli, że Lewica jest za suwerennością państwa, że staje mocno w obronie hasła: Polska, to państwo, które potrafi mocno swoje zdanie wypowiedzieć– mówił też Gawkowski.

– Dla mnie marszałek Czarzasty jest postacią, która przysparza Lewicy (punktów poparcia) – podkreślił. 

Co Włodzimierz Czarzasty powiedział o Donaldzie Trumpie?

Odnosząc się do skierowanego do niego apelu przewodniczących Izby Reprezentantów (Mike'a Johnsona) oraz izraelskiego Knesetu (Amira Ochmanna), w którym apelują oni o poparcie ich starań i przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, Czarzasty stwierdził, że „prezydent Trump (...) destabilizuje sytuację w tych organizacjach (m.in. ONZ i NATO – red.), reprezentując politykę siły i przy użyciu siły prowadzi politykę transakcyjną”. 

– To łamanie polityki zasad, wartości, często łamanie prawa międzynarodowego. Polityka ceł, inna interpretacja historii, np. dotycząca udziału polskich żołnierzy na misjach, instrumentalne traktowanie innych terytoriów, takich jak np. traktowanie Grenlandii – mówił też Czarzasty. – To wszystko powoduje, że nie poprę wniosku o Nobla dla prezydenta Trumpa, bo na niego nie zasługuje – oświadczył marszałek Sejmu.

W oficjalnej odpowiedzi na apel Johnsona i Ochmanna Czarzasty nie wykluczył jednak, że poprze starania o Pokojową Nagrodę Nobla dla Trumpa, jeśli ten doprowadzi do sprawiedliwego pokoju na Ukrainie. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Włodzimierz Czarzasty Donald Trump Tom Rose
e-Wydanie
