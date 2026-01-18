Foto: Tomasz Sitarski

Chiny są głównym beneficjentem rodzącego się, nowego świata

Ameryka Donalda Trumpa obronę tradycyjnych wartości Zachodu zastąpiła transakcyjnym podejściem do relacji międzynarodowych. Za czasów Joe Bidena miała ambicje przewodzić wolnemu światu. Teraz widzi siebie tylko jako jednego z wielu graczy na arenie międzynarodowej. Czy dzięki temu zyskała? Trump nie ma co do tego wątpliwości. To jest jeden z filarów jego programu „uczynienie Ameryki znowu wielką” (MAGA). Ale respondenci w sondażu ECFR niekoniecznie tak to widzą. 43 proc. samych Amerykanów uważa, że w ciągu nadchodzącej dekady ich kraj stanie się bardziej wpływowy (21 proc. zachowa takie same wpływy, jak teraz), jednak wśród Europejczyków ten wskaźnik spada do 37 proc. (33 proc. uważa, że sytuacja przez nadchodzące 10 lat się nie zmieni). Wzrostu znaczenia Stanów spodziewa się 31 proc. Brytyjczyków, 20 proc. Rosjan, 32 proc. Ukraińców czy 34 proc. Chińczyków. Wizja Trumpa niespodziewanie znajduje natomiast zwolenników w Brazylii, gdzie 72 proc. pytanych spodziewa się większego znaczenia USA w nadchodzącej dekadzie. A także w Indiach, gdzie 71 proc. ankietowanych podziela takie zdanie.

Beneficjentem rodzącego się na naszych oczach nowego świata są bez wątpienia Chiny. W odpowiedzi na lustrzane pytanie o to, czy w nadchodzącej dekadzie wpływy ChRL będą rosły, znacząco więcej (53 proc.) Europejczyków odpowiada, że „tak” niż to robiło w stosunku do USA. Podobnie jest zresztą i z samymi Amerykanami: 54 proc. uważa, że chińska potęga znajduje się na fali wznoszącej. Ten sam współczynnik osiąga 50 proc. w przypadku Brytyjczyków, 51 proc. w przypadku Ukraińców i 57 proc. w przypadku Rosjan.

Jednym z zasadniczych powodów takiej oceny jest potęga technologiczna Chin, która w szczególny sposób objawia się w przewadze chińskich aut elektrycznych. Jednocześnie jednak ChRL wykazuje coraz więcej cech japońskiej gospodarki z końca lat osiemdziesiątych. Wówczas Japonia znajdowała się u progu przeszło czterech „straconych dekad”, kiedy kraj rósł niezwykle anemicznie. W tym roku dochód narodowy Chin ma rosnąć o 4,5 proc. Szanse na dogonienie przez ten kraj Zachodu wydają się więc coraz mniejsze.

Pełne podziwu spojrzenie na Chińczyków w żadnym stopniu nie przekłada się jednak na alians polityczny z Pekinem. Ledwie 5 proc. respondentów w Europie widzi w ChRL sojusznika. Znacznie więcej (45 proc.) dostrzega w nim „niezbędnego partnera”. Chiny za alianta uważa 10 proc. Amerykanów, 3 proc. Brytyjczyków, 10 proc. Turków. W Rosji, która tworzy z ChRL blok państw autorytarnych, ten wskaźnik rośnie do 32 proc.