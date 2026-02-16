– Może to sugerować, że dla wielu pracowników przywództwo jest postrzegane jako ścieżka do korzyści finansowych i statusowych, a nie jako wewnętrzne dążenia związane z określoną osobowością – ocenia Alicja Kotłowska. Jej zdaniem, w firmach, w których występują duże i widoczne dysproporcje między wynagrodzeniem kierownika a wykwalifikowanego specjalisty, aspiracje przywódcze mogą być silniejsze. Wtedy stanowisko menedżerskie staje się bowiem jedyną realną ścieżką poprawy sytuacji finansowej. Natomiast tam, gdzie różnice płacowe są bardziej zrównoważone, presja na formalny awans może być mniejsza.

Zetki szukają szans rozwoju i autonomii

Z analiz firmy doradczej WTW wynika, że w polskich firmach awanse są opłacalne – zapewniają średnio 15-20 proc. wzrost wynagrodzenia, a przewaga płacowa menedżerów (szczególnie dyrektorów) nad pozostałymi pracownikami rośnie. Nic więc dziwnego, że nie tylko w Polsce, ale i na świecie, głównym powodem aspiracji menedżerskich jest chęć osiągania większych zarobków i postępu w karierze zawodowej. Różnice widać wśród pozostałych argumentów – podczas gdy dla Polaków ważniejsza jest większa autonomia i kontrola nad swoją pracą, to ogół badanych podkreśla chęć wywarcia większego pozytywnego wpływu na otoczenie. Spora grupa (36 proc.) przyznaje też, że przywództwo i nadzór nad innymi sprawia im przyjemność (w Polsce – 19 proc.).

W firmach o silnej hierarchii, mikrozarządzaniu i nadmiernej kontroli stanowisko kierownicze może być postrzegane jako sposób na „ucieczkę” od nadzoru i ograniczeń decyzyjnych Alicja Kotłowska,ekspertka zarządzania z Uniwersytetu SWPS

Zarówno w Polsce, jak i na świecie widoczne są różnice pokoleniowe; w przypadku Zetek głównym motywatorem nie są wyższe zarobki, a chęć dalszego rozwoju kariery (pieniądze są na drugim miejscu). Dużo bardziej na wzroście wynagrodzenia zależy Millenialsom, którzy na ogół mają też zwiększone wydatki rodzinne. Z kolei znacznie mniej niż Zetkom zależy im na większej kontroli i autonomii w pracy, które też wysoko cenią Boomersi.

Zdaniem Alicji Kotłowskiej, ten motyw autonomii wskazuje na znaczenie kultury organizacyjnej; w firmach o silnej hierarchii, mikrozarządzaniu i nadmiernej kontroli stanowisko kierownicze może być postrzegane jako sposób na „ucieczkę” od nadzoru i ograniczeń decyzyjnych. Z kolei w organizacjach bardziej demokratycznych, o płaskich strukturach, gdzie pracownicy mają realną autonomię, potrzeba obejmowania funkcji kierowniczych z tego powodu wyraźnie maleje.

Lęk przed odpowiedzialnością

Jak aspiracje menedżerskie wpływają na gotowość do zmiany pracy? Jak ocenia Katarzyna Pączkowska, choć jednym z kluczowych argumentów skłaniających Polaków do zmiany pracy jest możliwość rozwoju zawodowego, to nie chodzi jedynie o możliwość awansu – istotne jest też podnoszenie kompetencji oraz większa decyzyjność.